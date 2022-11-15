شكرا لقرائتكم خبر عن الملا: الإسراع فى الوصول بالطاقة الجديدة للمساهمة بـ42% فى مزيج الطاقة 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن مصر تقدمت جداً فيما يخص خفض الانبعاثات الكربونية وفى برامج التحول الطاقى بالتوازى من خلال العمل بشكل جماعى فى الحكومة، ولديها استراتيجيتها للإسراع فى الوصول بالطاقة الجديدة والمتجددة للمساهمة بنسبة 42% فى مزيج الطاقة بمصر بحلول عام 2030، حيث كان المخطط أن نصل لهذه النسبة عام 2035.

وأوضح الملا خلال مشاركته فى جلسة "المبادرة الأمريكية العالمية للوصول إلى صفر انبعاثات ضارة (Net Zero World Initiative) بقمة المناخ COP27 بشرم الشيخ, أنه تم خلال القمة توقيع بتوقيع 10 مذكرات تفاهم للهيدروجين الأخضر بطاقات تصل لـ 50 جيجا وات ونسعى لتحقيق تحول طاقى جاد جداً وتم الترتيب لإحلال 28 جيجا وات من محطات الطاقة التى تعمل بالوقود الأحفورى لتعمل بالطاقة الجديدة والمتجددة خلال الأعوام القليلة القادمة على مراحل، وأنه فيما يخص مبادرة صفر انبعاثات وميثاق خفض الميثان الذى انضمت إليه مصر، حينما كان جون كيرى مسئولاً عنه، فإنه تم وضع خطة عمل للتنفيذ، حيث نعمل على إزاله الكربون فى حوالى 120 مشروعاً فى صناعه البترول والغاز بالإضافة إلى استرجاع غاز الشعلة .

ووجه الوزير الشكر للوزيرة جينفر جرانهولم وزيرة الطاقة الأمريكية على دعوته للحضور فى هذه المبادرة للمرة الثانية بعد حضوره إطلاقها العام الماضى فى قمة جلاسكو وانضمام مصر لها للاستفادة مما تقدمه من تقنيات وحلول ومعلومات تسهم فى تحقيق تنمية مستدامة.

وأوضحت جرانهولم أن هذه المبادرة هي نتاج جهود 9 وكالات فيدرالية و10 معامل تابعة لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية ، وبدعم من المجتمع الأكاديمى والمؤسسات الخيرية والقطاع الخاص وكذلك الدول التي لديها طموح لتعمل في مجال مكافحة التغير المناخي وأنها تتحرك من مجرد طموحات لأفعال ، حيث بدأت ب6 دول فقط ، وخلال هذا العام حققت نتائجاً متميزه مثل التخطيط لإزالة الكربون من جزر أندونيسيا، ومشاركة المعلومات مع تشيلى حول التحول الطاقى العادل،ودعم مبادرة مصر في مجال المياه والغذاء والطاقة بدعم من المعامل الأمريكية الوطنية، وبدء تحليل لإدارة الكربونات فى نيجيريا، كما ستطلق المبادرة أول تقرير حول نموذج العمل فى نظم الطاقة لتقديم العون للحكومات والقطاع الخاص وذلك فضلاً عن إطلاق برنامج للمرأة فى ظل المبادرة مما يسمح بوظائف للسيدات فى كافة الدول المشاركة

وأعلنت جينفر عن انضمام سنغافورة وتايلاند للمبادرة ، وعمل الحكومة الأمريكية على استثمار حوالى تريليون دولار فى مستقبل الطاقة النظيفة.

وقدم وزراء وممثلوا دول تايلاند و أندونيسيا وتشيلى وأوكرانيا ونيجريا وسنغافورة تجاربهم فى خفض الانبعاثات ورؤيتهم للاستفادة من المبادرة وجهودهم للمشاركة فى عملية التحول الطاقى.

وتجدر الإشارة إلى أن المبادرة العالمية للوصول إلى صفر من الانبعاثات الضارة ( (Net Zero World Initiative ) ، أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية كمبادرة دولية تقوم على الشراكة مع دول العالم فى إطار جهود الإسراع بالتحول إلى أنظمة الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية ، وقد تم إطلاقها فى 4 نوفمبر 2021 بالمركز الأمريكى بقمة جلاسكو.