شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: الهيدروجين منخفض الكربون يُعد وسيلة مستدامة لتنويع خيارات الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن مجالات الهيدروجين منخفض الكربون يُعد وسيلة مستدامة لتنويع خيارات الطاقة وإيجاد نظام طاقة مرن، وأن مصر تمتلك من المقومات المهمة في هذا المجال تسمح بالمساهمة فى تلبية الطلب المتزايد لتحقيق أمن الطاقة باقل أثار على البيئة.

وجاء ذلك خلال كلمته بمناسبة الإعلان عن اطار استراتيجية مصر للهيدروجين منخفض الكربون ضمن فاعليات قمة COP 27 بمدينة شرم الشيخ، بحضور وزيرى الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والتعاون الدولى والمديرة الإقليمية للبنك الأوروبى للإنشاء والتنمية .

وأضاف الملا أن إعلان مصر عن اطار استراتيجية للهيدروجين منخفض الكربون يًعد خطوة رئيسية فى تحقيق رؤية مصر لتصبح لها دور فاعل على المستوى العالمى فى اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون من خلال الاستفادة من اصول مصر ومواردها من الطاقة الجديدة والمتجددة والموقع الاستراتيجي، والكوادر البشرية المصرية، وأن ذلك يمهد الطريق لمصر لتحقق استراتيجيتها الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون وهذا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال المائدة المستديرة التى عقدت بعنوان "الاستثمار فى مستقبل الطاقة.. الهيدروجين الاخضر" بان الهيدروجين الاخضر أحد أهم الحلول الواعدة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر فى الأعوام القادمة وفرصة حقيقية لتحقيق التنمية الاقتصادية المتوافقة مع جهود مواجهه التغير المناخى واهداف اتفاقية باريس.

وأوضح المهندس طارق الملا، أن تطوير إطار الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون يمثل نموذجاً متميزاً للتعاون المثمر مع وزارتى الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والتعاون الدولى والبنك الأوروبى للإنشاء والتنمية.

وأشار إلى أن قمة المناخ بشرم الشيخ التى تستضيفها مصر هى المكان المناسب ليشهد هذه الخطوة الهامة والفارقة، خاصة وانها تمثل دليلاً واضحاً على التزام مصر نحو مستقبل مستدام وأخضر ومتوافق مع قمه هذا العام لتحويل التعهدات والالتزامات إلى أفعال وتنفيذ، وأن مشاركة كل الاطراف المعنية بما فى ذلك الحكومات، القطاع الخاص، المنظمات الدولية ومؤسسات التمويل لتعزيز العمل المناخى الايجابى لا يمكن إغفالها ، لافتاً إلى أهمية مواصلة التعاون المثمر والبناء مع الشركاء الاستراتيجيين لقطاع الطاقة لدعم تنفيذ مصر استراتيجيتها الوطنية القادمة للهيدروجين منخفض الكربون ولكشف كافة امكانات الطاقة من الهيدروجين فى مصر والعالم .

فى نهاية الجلسة شهد المهندس طارق الملا وعدد من الوزراء توقيع عدد من الاتفاقيات الإطارية لمشروعات تتعلق بإنتاج الهيدروجين الأخضر .