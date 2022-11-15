شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد خدمة جديدة فى cop27 .. ترجمة للصم والبكم فى ندوة جون كيرى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد قمة المناخ فى شرم الشيخ تقديم خدمات جديدة وغير تقليدية للمشاركين فيها ، ومن بين الخدمات الجديدة التى يتم تقديمها فى اللقاءات والندوات الكبيرة خدمة لغة الاشارة للصم والبكم ، والتى شهدتها إحدى ندوات مبعوث المناخ الأمريكى جون كيرى اليوم فى الجناح المصرى.

خلال الندوة قام أحد الشباب بالترجمة لعدد من الصم والبكم الذين حرصوا على المشاركة فى الندوة الهامة، وسط اهتمام من الحاضرين .

جدير بالذكر أن جون كيرى أعلن منذ أيام أن الولايات المتحدة ستدعم إنشاء مركز في مصر بمبلغ 10 ملايين دولار يتعلق بالامتياز والتدريب وتعزيز القدرة على مكافحة التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أنها ستقدم أيضًا 25 مليون دولار للمساهمة في تنفيذ المبادرة الأفريقية للتكيف وهذا المبلغ سيكون بمثابة محفز لتنفيذ عدد من البرامج بمساعدة الحكومة المصرية.