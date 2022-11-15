شكرا لقرائتكم خبر عن الأزياء المحلية تزين فعاليات قمة المناخ في شرم الشيخ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الوفود المشاركة في قمة المناخ مؤتمر الاطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ على إظهار بعضا من عاداتها وتقاليدها من خلال الملابس وبعض الأزياء القديمة، سواء من افريقيا، أو من أمريكا الجنوبية وكذلك من اسيا .

ففي أجنحة بعض الدول تلاحظ انتشار الأزياء الهندية بجانب الزى البدوى الشهير لدول الخليج، فيما قام بعض البرازيليين والبيروفيين " البيرو" من أمريكا الجنوبية بالظهور بمظهر الرجل الهندى الأحمر القديم وبوضع بعض " الريش" على رؤسهم وارتداء الملابس التقليدية اعتزازا بتاريخ تلك الدول كما ارتدى بعض الافارقة والمغاربة زيا تقليديا محليا أيضا أمام اجنحة دولهم.

أحد الأفراد من بيرو خلال سؤاله عبر مترجم يرافقه عن ذلك، قال انه يعيد احياء تراث الأجداد وحقهم في التمتع بكافة الحقوق في بلادهم .

فيما وزع مجموعة من البرازيليين ملصات تعبر عن تاريخهم القديم في البرازيل، حيث كونوا منظمة مجتمع مدنى للدفاع عن حقوق الأقليات، مدعومة بارتداء ما كان يرتديه اسلافهم .

وقال فابيانو ليما الذى أسس المنظمة انه يريد القاء الضوء على حقوق شعبهم القديمة وانتشارهم في العديد من الأقاليم، واحتياجهم المشروعة حيث انهم يمثلون 13% من اراضى البرازيل .

الملابس في القمة خاصة في المنطقة الزرقاء قوبلت بترحاب من المشاركين في الفعاليات .