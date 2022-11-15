شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات يعرض مساهمته فى تطوير البنية الأساسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نسبة من التمويلات المتاحة من خلال شركاء التنمية الدوليين، لتنفيذ مشروعات في مجال البنية الأساسية، يتم تحديدها بناء على احتياجات المواطنين وبالتنسيق مع المحافظات المعنية كما يتم الاعتماد في تنفيذ هذه المشروعات على العمالة الكثيفة بدلا من الآلات والمعدات مما يتيح الآلاف من فرص التشغيل للعمالة غير المنتظمة.

وجاء ذلك في إطار حرص جهاز تنمية المشروعات على دمج البعد البيئي في مختلف المشروعات التي ينفذها في جميع محافظات الجمهورية، وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية الهادفة للحفاظ على البيئة والحد من آثار التغيرات المناخية التي فرضتها التحديات العالمية الراهنة، ومن أهم هذه المشروعات المساهمة في حماية جوانب نهر النيل التي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والرى والمحافظات المعنية.

وكشف جهاز تنمية المشروعات بمناسبة انعقاد قمة المناخ COP27 عن المشروعات التي نفذها في مجال تطوير البنية الأساسية ومنها المساهمة في حماية جوانب نهر النيل والتي تعتبر من أهم محاور التكيف مع آثار تغير المناخ حيث يتم تنفيذ أعمال التبطين والتكسية للحد من عوامل التعرية والتآكل كما يتم إزالة الحشائش من نهايات الترع الصغيرة لتحسين نوعية المياه وخفض التبخر والتقليل من الاستهلاك وتسهيل أعمال الرى للحفاظ على مواردنا المائية.

وشملت المشروعات المنفذة تغطية ترع ومصارف بطول حوالي 2.55 كم، وحماية جوانب نهر النيل بطول 66 كيلو متر، وازاله حشائش من الترع الصغيرة بطول 3140 كم، وتأهيل ترع صغيرة بطول 216 كم، وتبطين جوانب ترع ومصارف بطول 5 كم.

كما ينفذ الجهاز مشروعات لتوفير مياه شرب نظيفة للمواطنين ومنها مد وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب المتهالكة وخزانات المياه ودق الآبار الارتوازية بالمناطق المحرومة للتقليل من انتشار الأمراض الناتجة عن استخدام مياه شرب غير النقية وكذلك معالجه مشكلة الانقطاع المستمر لخدمة المياه ببعض المناطق، حيث تم مد خطوط مياه شرب جديدة بطول حوالي 334 كم، وإحلال وتجديد خطوط مياه شرب مختلفة الأقطار بطول حوالي 189 كم، وإنشاء عدد (2) خزان مياه أرضي، وإنشاء عدد (20) بئر تجميع مياه الامطار للتجمعات البدوية، فضلا عن تنفيذ مشروعات متكاملة في مجال الصرف الصحي لشبكات انحدار وخطوط طرد بطول 90 كم وإنشاء عدد 48 خزان تحليل في المناطق النائية ومحطات رفع ومعالجة بالمناطق المحرومة.

وقد قام الجهاز خلال الثمان سنوات الماضية بتوقيع (145) اتفاق اطار عمل مع اغلب محافظات الجمهورية بقيمة تقديرية حوالي 1.8 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات متنوعة تسهم في تطوير البنية الأساسية في المناطق الأكثر احتياجا ومن بينها تأهيل المساكن الأولى بالرعاية ورصف الطرق وترميم المدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحية وتطوير الأسواق التجارية بالإضافة إلى مشروعات الرى وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي.

ويتم تمويل هذه المشروعات بالتنسيق مع عدد من الجهات المانحة كبرنامج الأمم المتحدة الانمائى واتفاقية مبادلة الديون (ألمانيا) والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي.