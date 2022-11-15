شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يستعرض مع نظيره الأردنى رؤية مصر للطاقة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع الدكتور صالح الخرابشة وزير الطاقة الاردنى بالجناح المصرى داخل قمة المناخ COP27 المنعقدة حالياً بشرم الشيخ، حيث تم استعراض أوجه العلاقات المشتركة بين مصر والأردن في قطاع الغاز الطبيعى.

كما شملت المباحثات مناقشة جهود الانتقال الطاقى، وماتشهده من تطورات في كلا البلدين، في ضوء الفرص المتاحة لتنمية موارد الغاز الطبيعى والهيدروجين.