شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الذهب تكشف سبب انتشار صورة الملك جورج على الجنيهات الذهبية..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزايد مؤخراً الطلب على الجنيه الذهب في مصر، مع اتجاه بعض حائزي الفوائض المالية لشراء الذهب لحفظ قيمة العملة.

وسنحاول في السطور التالية، إلقاء الضوء على كل المعلومات عن سعر الجنيه الذهب وكذلك أشكاله المتداولة في مصر.

وبداية يقول أسامة الجلا سكرتير شعبة الذهب في الغرفة التجارية، إن سعر الجنيه الذهب وفق آخر 10080 جنيها بدون إضافة تكاليف المصنعيات، وذلك بعد الارتفاعات الأخيرة في سعر الذهب بالأسواق، مشيرا إلى أن جنيه الملك جورج هو الأشهر في مصر، حيث يعتمد السوق في تعاملات على الجنيه الذهب الذي يحمل صورة الملك جورج.

وأضاف أن أكثر من 98 % من الجنيهات الذهب المتداولة في السوق المصري تحمل صورة الملك جورج، وهذا يعود لموروث تاريخي، حيث كانت مصر مستعمرة بريطانية، الأمر الذي جعل الجنيه المعتمد في مصر يحمل صورة الملك جورج، مشيرا إلى ضرورة وجود دمغة على الجنيه الذهب أي أنه مدموغ مثل الذهب المشغول وتختلف مصنعية الجنيه بحسب الشركات المنتجة.

وأشار سكرتير شعبة الذهب، إلى أن الجنيه الذهب يزن 8 جرامات في مصر من عيار 21 ولا يوجد جنيه ذهب من أعيرة 18 أو أعيرة 24 الذهب الموجودة في السوق المصري.

وبسؤاله عن إمكانية شراء ذهب من إنجلترا وبيعه في مصر، قال أسامة الجلا، إن الجنيه الذهب في إنجلترا مكون من عيار 22 وليس عيار 21 والجنيهات الذهب تحمل الملوك الانجليز سواء الملك ادوارد أو جورج والملكة اليزابيث والتي لها 5 أشكال من الجنيه.

وأوضح، أن الجنيه الذهب لا يسمى بأسماء الشركات المصنعة، فالجنيه الذهب الملك جورج واحد لدى كل الشركات المصنعة، بعكس السبائك التي قد يتم تسميتها بأسماء الشركات المنتجة والمصنعة، لافتا إلى أن إحدى الشركات الكبرى أصدرت جنيهات ذهب في الفترة الأخيرة تحمل أشكال ورسومات وصور إسلامية ومسيحية وفرعونية لكنها لا تلقى رواجا مثل الجنيه الذهب الذي يحمل صورة الملك جورج.