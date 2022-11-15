شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. منتجات مصنوعة من الورق فى قمة المناخ بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى الدول المشاركة في قمة المناخ بشرم الشيخ، لإبراز ما لديها من إمكانيات وتكنولوجيا متعلقة بالاقتصاد الأخضر وتدوير المخلفات البيئية، مما يساهم في الارتقاء بالبيئة والحفاظ عليها.

خلال جولة الخليج 365 فى أجنحة بعض الدول التقى بـ "مادلين وين" من تايوان مشاركة في جانب من معرض بلادها ، والذى يقدم واحدا من أغرب المنتجات فى أجنحة الدول، حيث يتم عرض كرسى قوى جدا يمكن استخدامه في أشياء أخرى مصنوع بالكامل من الورق، ويسهل طيه تماما وحمله باليد ومساحته صغيرة وهو من الورق المعاد استخدامه.

أيضا عرض الجناح صورة لكائن من البلاستيك يشبه الأخطبوط للتحذير من خطورة إلقاء زجاجات البلاستيك في المحيطات والبحار والأنهار والتى تمثل خطورة كبيرة على البيئة البحرية .

وأشارت مادلين، إلى نها سعيدة للمشاركة في قمة المناخ بشرم الشيخ وتأمل أن يكون هناك تضافر دولى فعلى لحماية الكوكب من التغيرات المناخية.