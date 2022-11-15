شكرا لقرائتكم خبر عن الأزياء البدوية تخطف أنظار رواد المنطقة الخضراء بقمة المناخ.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطفت الأزياء البدوية، أنظار المتابعين والمشاركين في قمة المناخ في شرم الشيخ وخاصة في المنطقة الخضراء داخل الجناح الحكومى المصرى، حيث قامت بعض السيدات من محافظة جنوب سيناء لعمل معرض الأزياء البدوية وبعض المنتجات الموجودة من التراث وسط اهتمام كبير.

وقالت حسناء صقر المشاركة فى المعرض لـ"الخليج 365"، إن الفكرة جاءت من خلال عمل عدد من سيدات شرم الشيخ بصناعة المنتجات اليدوية، ومن هنا حرصنا على المشاركة فى قمة المناخ لعرض تلك المنتجات فى القمة وهى معبرة عن بيئة وعادات وتقاليد جنوب سيناء.

وأضافت، "إننا شاركنا فى العديد من المعارض تحت رعاية محافظة جنوب سيناء ، وهذا شجعنا على المشاركة في معارض المنطقة الخضراء بشرم الشيخ"، لافتة إلى أن هواية الهاند ميد كانت البديلة ثم توسعنا فى ظل الاقبال على المشغولات اليدوية، وبالفعل شعرنا باهتمام كل الجنسيات بما نقدمه من مشغولات وهذا أسعدنا جدا".

وأوضحت إن مصر نجحت بشكل كبير وبشهادة كل الناس فى تنظيم قمة المناخ.