شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف تفاصيل إنشاء مدينة السيارات العالمية بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا بإنشاء مدينة عالمية للسيارات على أرض مصرية وذلك بطريق " العين السخنة - القطامية " بجوار العاصمة الإدارية الجديدة، على أن تضم المدينة معارض وساحات للسيارات المستعملة والجديدة، ومجموعة متكاملة من الخدمات عالية المستوى، من مراكز الفحص والصيانة وقطع الغيار، فضلاً عن المحال التجارية، والمبانى الإدارية، والبنوك، ومقرات للشهر العقارى، وذلك مع مراعاة تزويدها بالمرافق العامة والاستراحات والمطاعم والطرق العريضة، وذلك لاستيعاب التدفق المتوقع من الزوار والمترددين وتلبية كل احتياجاتهم.





وفيما يلى يعرض ”الخليج 365” أهم مواصفات مدينة السيارات الجديدة :

مدينة السيارات ستقام على مساحة 57 فدانا

تسع مدينة السيارات الجديدة حوالى 4000 سيارة

6 ساحات انتظار على مساحة 12.5 فدان

شبكة طرق داخلية مجهزة على أعلى مستوي

10 بوابات دخول تحصيل رسوم

الشهر العقارى لتسجيل عمليات البيع

وأفرع للبنوك داخل مدينة السيارات شركات التمويل لتسهيل الائتمان

مبنى للحماية المدنية والإسعاف

مبنى مخصص لمعارض للسيارات الجديدة وأيضا التوكيلات المختلفة

مبنى مخصص لمراكز الخدمة لمختلف الماركات

مجموعة من المطاعم ودورات المياه ومناطق عائلية

ومن المتوقع أن تضم المدينة كافة التوكيلات الخاصة بعلامات السيارات المتنوعة من سيارات كورية ويابانية، صينية، أوروبية، أمريكية وغيرهم، بالإضافة إلى أغلب الموزعين بالقاهرة الكبرى.

وتعمل محافظة القاهرة حاليا على الأعمال الإنشائية لمدينة السيارات الجديدة التى ستقع على طريق " القطامية – السخنة " مع استمرار منع ترخيص معارض السيارات داخل الكتلة السكنية.