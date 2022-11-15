شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نتجنب حوادث السيارات خلال تواجد الشبورة فى فصل الشتاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكثر الحوادث في فصل الشتاء نتيجة الشبورة الصباحية، ويقدم الخليج 365 مجموعة من النصائح من خبراء السيارات والإدارة العامة للمرور لتفادى الحوادث الناجمة عن تدنى مستوى الشبورة.

ـ عدم القيادة مساء بعد الساعة ١٢ أو صباحا قبل الساعه ٧ إلا فى حالة الضرورة.

ـ عدم التوقف على الطريق فى حال إنتشار الشبورة أي كان السبب نظراً لعدم قدرة القادمين من الخلف على الرؤية التى تساعدهم فى التفادى، وكذلك عدم محاولة تجاوز السيارة التى تسير أمامك.

ـ الحذر من السرعة فى المسافات بين الشبورة، لأن الدخول المفاجىء قد يعنى حادث إن لم يكن السائق قادر على التحكم فى سرعة سيارته.

ـ استخدام أضواء السيارات التى تسير أمام السائق كدليل لتجنب الاصطدام فى حالة تدنى مستوى الرؤية أو انعدامها بشكل كامل، علاوة على الحفاظ على مساحة الأمان بين السيارة والسيارات الأخرى لتجنب الحوادث، إلى جانب التزام الحارة الوسطى.

ـ فى حال التعطل المفاجىء للسيارة ينصح الخبراء بإلتزام الجانب الأيمن من الطريق مع إضاءة أنوار السيارة بالكامل أو إشعال نيران بالقرب من السيارة لتنبيه القادمين.