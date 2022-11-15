شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم مؤشرات أسعار النفط والغاز.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول، مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته وأسعار الغاز الطبيعى أمس الاثنين، حيث سجل خام القياس العالمى برنت تسليم شهر يناير 95.35دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس 88.31دولار للبرميل، كما سجل متوسط سلة خامات أوبك 94.61دولار للبرميل لشهر نوفمبر 2022.



مؤشرات النفط

وسجل متوسط أسعار الجازولين الممتاز بالسوق الأمريكية 4.527 دولار للجالون ،كما سجل متوسط أسعار الديزل بالسوق الأمريكية 5.539 دولار للجالون.