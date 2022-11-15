شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 10 قطاعات بالبورصة بجلسة الإثنين على رأسها "الاتصالات" بنسبة 2.8% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفعت 10 قطاعات على رأسها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.8%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 2.1%، يليه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.8%، وصعد قطاعي البنوك، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.6%، 1.4%، على التوالي.

وقفزت قطاعات الساحة والترفيه، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.8%، 0.5%، 0.4%، على التوالي، وأخيرًا قطاعي العقارات والمواد الأساسية بنسبة 0.2%.

فيما تراجعت 8 قطاعات على رأسها الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.6%، أعقبه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.9%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.8%، وهبط قطاعي مواد البناء، والخدمات التعليمية بنسبة 0.4%، 0.3%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.1%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 6.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 799.304 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 693.2 مليون ورقة مالية بقيمة 3.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 59.7 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 44.27% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 52.34%، والعرب على 3.39%، واستحوذت المؤسسات على 66.34% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 33.65%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 27 مليون جنيه، 3.3 مليون جنيه، 76.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 8.1 مليون جنيه، 93.7 مليون جنيه، 5.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 12136 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 2131 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 14617 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 4962 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 2283 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 3347 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.07% ليغلق عند مستوى 3452 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1236 نقطة.