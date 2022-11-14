شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 14-11-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 14-11-2022.

إيقاف تداول 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم؛ بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، العبور للاستثمار العقاري، اودن للاستثمارات المالية، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، القاهرة للزيوت والصابون.

البورصة تربح 6.3 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 6.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 799.304 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 693.2 مليون ورقة مالية بقيمة 3.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 59.7 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 44.27% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 52.34%، والعرب على 3.39%، واستحوذت المؤسسات على 66.34% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 33.65%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 27 مليون جنيه، 3.3 مليون جنيه، 76.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 8.1 مليون جنيه، 93.7 مليون جنيه، 5.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 12136 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 2131 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 14617 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 4962 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 2283 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 3347 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.07% ليغلق عند مستوى 3452 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1236 نقطة.

وصعدت أسهم 62 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 61 شركة، ولم تتغير مستويات 70 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 1.428 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 16.29%.

- القاهرة للزيوت والصابون بسعر إغلاق 0.187 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.65%.

- مستشفى النزهة الدولي بسعر إغلاق 5.610 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.14%.

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 35.170 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.02%.

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 3.600 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.11%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 7.180 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.71%.

- حق اكتتاب شركة العبوات الطبية-3 بسعر إغلاق 0.139 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.71%.

- مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 1.317 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.06%.

- النساجون الشرقيون للسجاد بسعر إغلاق 7.580 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.25%.

- الوادي العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 0.419 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.99%.