شكرا لقرائتكم خبر عن “الفن رسالة تصنع التغيير”.. معرض فنى عن إعادة تدوير المخلفات بمتحف الحضارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت عنوان الفن رسالة تصنع التغيير، افتتح بالساحة الخارجية المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، معرضا فنيا عن إعادة تدوير المخلفات، بالتعاون مع كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان.

وشهدت فعاليات افتتاح المعرض حضور نخبة من الأساتذة بالجامعة من بينهم الدكتور سيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور حسام الرفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب والدكتور عمرو سامى عميد كلية الفنون الجميلة.



المشاركون فى المعرض

واستهل الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، فعاليات الحفل بكلمة رحب خلالها بالحضور جميعا ومقدما الشكر للقائمين على إقامة هذا المعرض داخل المتحف، كما أخص بالشكر للدكتورة أمنية يحي وكيل كلية الفنون الجميلة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، مؤكدًا على حرص المتحف على تنظيم مثل هذه الفعاليات الفنية والثقافية لما تحمله من فكر فلسفى، لتسليط الضوء على دور القوي الناعمة ورسالة الفن في تغير المجتمع إلى جانب استعراض دور المتحف كمؤسسة حضارية ثقافية و تعليمية تهدف إلى تبنى الأفكار الخلاقة والمشكلات المجتمعية والفنون المختلفة.

كما تم خلال الاحتفالية عرض فيلم عن المتحف و ما يحتويه من كنوز متميزة كما قام طلبة كلية الفنون الجميلة بعرض أفلام توثيقية لمراحل عمل المعرض و فيل للرسوم المتحركة عن أهم الاعمال الفنية المعروضة في شكل درامي قصصي.

وقام منظمو المعرض بتقديم الدروع و شهادات التقدير على جميع المشاركين بالمعرض و إخراجه بهذه الصورة المشرفة.

ويتضمن المعرض مجموعة من الأعمال الفنية والإبداعية لطلاب وطالبات كلية الفنون الجميلة والتي تهدف إلى تسليط الضوء على التغيرات المناخية المحلية والعالمية، من خلال عرض مجموعة من المشاريع التي استخدم فيها المخلفات المضرة بالبيئة لتوصيل رسائل مجتمعية ونفسيه وثقافية للمجتمع.

ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى يوم الخميس الموافق 17 نوفمبر الجاري، ويتيح المتحف الفرصة لجميع زائرية بزيارة المعرض مجانا بدون رسوم اضافية على تذكرة المتحف.