تمكين المؤسسات من الدخول كشريك في جميع أنواع الشركات

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وبينت الوزارة أن إتاحة دخول المؤسسات كشريك في الشركات بمختلف أنواعها سيكون له أثر كبير على نمو استثمارات المؤسسات وتوسيع نطاق مداخيلها، كما أنه يمكن الشركات من الاستفادة من المؤسسات ذات الخبرة في مختلف المجالات بإدخالها كشريك مقابل حصة أو أسهم من الشركة.وأوضحت أنه يمكن للشركات إضافة مؤسسة كشريك الكترونيا عبر e.mc.gov.sa من خلال خدمة تأسيس الشركات، وذلك للشركات الجديدة، أو من خلال خدمة قرارات الشركاء للشركات القائمة.
السماح للمؤسسات بالدخول كشريك في جميع أنواع الشركات
أبرز الفوائد
- نمو استثمارات المؤسسات وتوسيع نطاق مداخيلها
- يمكن الشركات من الاستفادة من خبرات المؤسسات
كيف يمكن للشركات إضافة مؤسسة كشريك؟
- الشركات الجديدة من خلال خدمة تأسيس الشركات
- الشركات القائمة من خلال خدمة قرارات الشركاء
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