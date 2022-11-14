صندوق الاستثمارات وبلاك روك يستكشفان الفرص بالبنية التحتية في السعودية والشرق الأوسط

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بينما تتطلع بلاك روك لدعم هذه المبادرة من خلال جهودها لبناء فريق متخصص في استثمارات البنية التحتية في الرياض، لتغطي أنشطتها منطقة الشرق الأوسط.وأوضح الصندوق في بيان أمس أن حزمة المشاريع المستهدفة تشمل عددا من القطاعات مثل الطاقة والمرافق الخدمية والمياه والبيئة والنقل والاتصالات والبنية التحتية الاجتماعية، وستستفيد مما تتميز به السوق السعودية والإقليمية من حيوية لتحقيق عوائد مستدامة على المدى الطويل. ويخطط الصندوق وبلاك روك للتعاون بما يمكنهما من جذب المستثمرين الإقليميين والدوليين للمشاركة في المشاريع الاستثمارية، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية، وإضافة قيمة إيجابية للاقتصاد والسوق السعوديين، وتمكين نقل المعرفة والمهارات.
ويتماشى توقيع المذكرة مع استراتيجية الصندوق لاستكشاف فرص استثمارية جديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتمكين مشاركة القطاع الخاص المحلي، كما تتيح للطرفين إمكانية استكشاف الفرص في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك ضمن استراتيجية الصندوق لتوسيع محفظته الاستثمارية محليا وإقليميا.
القطاعات المستهدفة
- الطاقة
- الكهرباء
- المرافق
- المياهالبيئة
- النقل
- الاتصالات
- البنية التحتية الاجتماعية
تفاهم بين صندوق الاستثمارات وبلاك روك لاستكشاف فرص
- يسعى الطرفان لجذب مستثمرين إقليميين ودوليين واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط.
- يهدف الطرفان لاستكشاف فرص استثمارية جديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتمكين ودعم مشاركة القطاع الخاص المحلي.
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