نائب وزير الموارد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبدالله أبوثنين عقد اجتماعا مع اللجنة الوطنية للمقاولين، بحضور رئيس اللجنة حمد الحماد، وعدد من مسؤولي الوزارة وأعضاء اللجنة وممثلي اتحاد الغرف السعودية.

ويهدف الاجتماع الذي جاء استكمالا للاجتماعات التي عقدتها الوزارة مع اللجان الوطنية لاتحاد الغرف التجارية السعودية، إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص؛ لتجاوز التحديات ووضع الحلول التي تسهم في النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات، والتأكد من معالجة جميع الجوانب التي تواجه القطاع وسبل النهوض به وتطويره.

يذكر أن هذه الاجتماعات تعقد في إطار سعي الوزارة الدائم إلى تطوير سوق العمل بالمواءمة مع القطاع الخاص ولجان اتحاد الغرف السعودية.