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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت مذكرة تفاهم مع مجموعة ساتك الإسبانية، على هامش مشاركة «ثقة» في مؤتمر جارتنر الذي أقيم في مدينة برشلونة الإسبانية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى بحث فرص التعاون في مجال الحلول الذكية وتقنية المعلومات والاستثمار في القيمة المضافة من أجل تحقيق الأهداف المشتركة بنقل التجارب المحلية وتطبيقها بشكل فعلي لدى الطرفين.

ووقع مذكرة التفاهم الرئيس التنفيذي للشراكات الاستراتيجية في «ثقة» المهندس بدر بن عبدالله العمري، والمدير العام للشؤون العامة والعلاقات المؤسسية في مجموعة «ساتك» مانويل جونزاليس، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة «ثقة» أيمن بن عبدالله الفلاج، والرئيس التنفيذي لمجموعة «ساتك» لويس ألونسو.

وأكد الرئيس التنفيذي لثقة أن مذكرة التفاهم هي إحدى مبادرات التوسع الخارجي التي تهدف إلى الاستفادة من الخبرات، ونقل تجاربنا المحلية في الحلول الذكية وتقديم الخدمات الالكترونية إلى المجتمع الدولي إضافة إلى تحسين وتطوير خدماتنا في السوق المحلي.