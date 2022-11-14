وزارة السياحة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت بالتعاون مع كلية السياحة بجامعة الملك عبدالعزيز، دورة إدارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي، لتطوير المعارف والمهارات والخبرات اللازمة في مجال العلاقات العامة المتعلقة بالمنشآت السياحية.

وتهدف الدورة لفهم أهمية وأهداف العلاقات العامة في السياحة، والتعرف على سمات ومهارات العاملين في المجال نفسه، إضافة إلى وظائف العلاقات العامة في المنشآت والمجال السياحي.

واشتملت الدورة على تحليل ودراسة وتخطيط سلوك السائح وطموحاتهم ورغباتهم لمحاولة تلبيتها والإيفاء بها، إلى جانب بناء خطط الاتصال والتواصل المؤسسي مع الجمهور الداخلي والخارجي، وإقامة علاقات مميزة مع الوفود الإعلامية والتعاون معهم من خلال تقديم كل التسهيلات لهم، مثل التعريف بأنشطة المنشأة وإنجازاتها.