الاقتصاد

السعودية للكهرباء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت في مؤتمر ومعرض كهرباء الخليج 2022 «سيجري الخليج» بصفتها راعي الطاقة للمؤتمر، وفي إطار جهودها للتعريف بآخر تطوراتها في إنتاج الطاقة الكهربائية، إضافة إلى تبادل الخبرات مع الجهات المشاركة ومناقشة قضايا قطاع الطاقة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وسلطت «السعودية للكهرباء» خلال المعرض المصاحب للمؤتمر الضوء على أبرز التقنيات الحديثة في السعودية للكهرباء من خلال المشاركة بمشروعها الأضخم في التحول الرقمي «العدادات الذكية» بجانب التقنيات المستخدمة في نقل الكهرباء لتحسين إجراءات الفحص والصيانة للشبكة الكهربائية.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لنقل الكهرباء المهندس وليد السعدي، أن مشاركة الشركة في المؤتمر تأتي من منطلق اهتمامها وحرصها على تبادل الخبرات مع المختصين والمهتمين في مجال الطاقة.

كما شاركت الشركة بجلسة حوارية في المؤتمر بعنوان «أبرز التحديات في أنظمة الطاقة في دول مجلس التعاون» قدمها نائب الرئيس التنفيذي لنشاط التوليد في السعودية للكهرباء المهندس إبراهيم الجربوع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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