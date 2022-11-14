شكرا لقرائتكم خبر المالية تطلق خدمة سداد الرسوم الحكومية عبر مدى والبطاقات الائتمانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وزارة المالية من خلال المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، بالتعاون مع هيئة الحكومة الرقمية، خدمة الدفع الالكتروني لرسوم الخدمات الحكومية، من خلال نظام تحصيل للجهات الحكومية، والتي تتيح للمستفيد إتمام عملية دفع رسوم خدماته عبر المنصة الخاصة بكل جهة حكومية تعمل لديها الخدمة وبوسائل الدفع البنكية: مدى وفيزا وماستر كارد وسداد.

وتأتي الخدمة ضمن سعي الوزارة إلى تطوير وتنظيم البنية التحتية في التقنيات المالية للجهات الحكومية، والتسهيل على المستفيدين من خلال تقديم خدمات رقمية موحدة ومتكاملة، حيث تختصر خطوات الدفع في خطوة ومكان واحد مع إمكانية التحويل من داخل وخارج المملكة، وذلك ضمن مساعيها لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وأوضح محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، أن هذه الخدمة تأتي في إطار تحسين تجربة العميل ودعم مسيرة التحول الرقمي في إطار بناء مجتمع رقمي متكامل عبر منتجات رقمية ذات جودة وكفاءة عالية، تسهم في دعم الاقتصاد الرقمي ورفع مستوى رضا المستفيدين من الخدمات الرقمية الحكومية المقدمة لهم.

وأفاد وكيل وزارة المالية للإيرادات طارق الشهيبان، بأن هذه الخدمة التي تطلقها الوزارة من خلال المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، تأتي ضمن منظومة منتجات المركز الرامية لدعم الجهود الحكومية التي تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي في التعاملات المالية الحكومية؛ لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر تقديم أفضل الخدمات والحلول للمستفيدين وفق أفضل المعايير والمميزات التي تسهم في توفير الوقت والجهد باختصار خطوات الدفع السابقة في خطوة واحدة وفي مكان واحد عبر الصفحة الخاصة بالموقع الالكتروني للجهات الحكومية، كما يمكن من خلالها الدفع من داخل أو خارج المملكة، وتشمل هذه الخدمة عددا من الجهات الحكومية، من بينها وزارة الداخلية ممثلة بمنصة أبشر ووزارة التجارة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية وغيرها من الجهات الحكومية.

من جانبه أشار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية المهندس يوسف الحرقان، إلى أن المركز يسعى من خلال إطلاق هذه الخدمة لتقديم خدمات حكومية رقمية أكثر كفاءة وفاعلية تتواءم مع التوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية في تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، ورفع نسبة رضا المستفيدين مما سيسهم في رفع جودة الحياة في المملكة.

أبرز الجهات الحكومية التي تشملها الخدمة







وزارة الداخلية (منصة أبشر)



وزارة التجارة



وزارة الصناعة والثروة المعدنية



خدمة الدفع الالكتروني لرسوم الخدمات الحكومية





تتيح للمستفيد إتمام عملية دفع رسوم خدماته عبر المنصة الخاصة بكل جهة حكومية تعمل لديها الخدمة عبر وسائل الدفع البنكية: مدى، فيزا، ماستر كارد، سداد.



الأهداف





تطوير البنية التحتية في التقنيات المالية للجهات الحكومية.



تقديم خدمات رقمية موحدة ومتكاملة تدعم الاقتصاد الرقمي.



تحسين تجربة العميل عبر منتجات رقمية ذات جودة وكفاءة.



رفع رضا المستفيدين مما سيسهم في رفع جودة الحياة.



تعزيز التحول الرقمي في التعاملات المالية الحكومية.



تقديم أفضل الخدمات والحلول وفق أفضل المعايير.



مميزات الخدمة