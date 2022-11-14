حصانة الاستثمارية توقع مذكرة تفاهم مع بلاك روك السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة حصانة الاستثمارية، الذراع الاستثماري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مذكرة تفاهم مع شركة بلاك روك السعودية؛ بهدف تعزيز وتطوير استراتيجية «بلاك روك» للاستثمار في البنية التحتية بمنطقة الشرق الأوسط. وجرت مراسم التوقيع بحضور وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد الجدعان، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك لاري فينك وعدد من كبار المسؤولين. ووقع الاتفاقية من جانب شركة حصانة الاستثمارية الرئيس التنفيذي للشركة سعد الفضلي، فيما مثل شركة بلاك روك السعودية الرئيس التنفيذي للشركة يزيد المبارك. ووقع الاتفاقية من جانب شركة حصانة الاستثمارية الرئيس التنفيذي للشركة سعد الفضلي، فيما مثل شركة بلاك روك السعودية الرئيس التنفيذي للشركة يزيد المبارك. يذكر أن شركة حصانة الاستثمارية هي الذراع الاستثماري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث تدير «حصانة» أحد أكبر المحافظ الاستثمارية في مختلف أنواع الأصول في الأسواق المحلية والدولية، كما تعد «بلاك روك» أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم وهي شركة متعددة الجنسيات ورائدة في مجال الحوكمة البيئية والاستثمارية في مختلف الأصول الاستثمارية.

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