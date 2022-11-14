الحبوب تدعم المخزون الاستراتيجي بمليون طن قمح

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتمت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية الدفعة السادسة من القمح المستورد لهذا العام 2022 بكمية مليون طن للتوريد من مناشئ الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا البحر الأسود.

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد الفارس أن هذه الدفعة تأتي في إطار تعزيز المخزونات الاستراتيجية من القمح عند المستويات الآمنة، وتلبية كل احتياجات شركات المطاحن من القمح.

وذكر الفارس أن فترة وصول الدفعة السادسة المتعاقد عليها ستكون خلال (أبريل - يونيو 2023) بواقع 16 باخرة، موزعة على 5 بواخر لميناء جدة الإسلامي بكمية 321 ألف طن، و6 بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية 378 ألف طن، و4 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية 255 ألف طن، وباخرة لميناء جازان بكمية 55 ألف طن.

وأشار إلى أنه تمت الترسية على (7) شركات عروضها المطابقة للمواصفات والأقل سعرا للشحنات المطلوبة.

وأوضح أن المؤسسة انتهت من موسم شراء القمح المحلي لهذا العام بشراء صافي كمية (538,436) طنا، وذلك في إطار خطة المؤسسة لتنويع مصادر شراء القمح وتعزيز المخزونات الاستراتيجية منه.

الدفعة السادسة من القمح المستورد 2022







الكمية: 1,009,000 طن



المناشئ: الاتحاد الأوروبي، أمريكا الشمالية والجنوبية، أستراليا، البحر الأسود



الترسية: تمت على 7 شركات



الوصول: أبريل - يونيو 2023



وسيلة النقل: 16 باخرة موزعة على:

4 بواخر لميناء الدمام بكمية 255 ألف طن

1 باخرة لميناء جازان بكمية 55 ألف طن

5 بواخر لميناء جدة بكمية 321 ألف طن

6 بواخر لميناء ينبع التجاري 378 ألف طن