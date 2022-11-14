الحبوب تدعم المخزون الاستراتيجي بمليون طن قمح

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وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد الفارس أن هذه الدفعة تأتي في إطار تعزيز المخزونات الاستراتيجية من القمح عند المستويات الآمنة، وتلبية كل احتياجات شركات المطاحن من القمح.وذكر الفارس أن فترة وصول الدفعة السادسة المتعاقد عليها ستكون خلال (أبريل - يونيو 2023) بواقع 16 باخرة، موزعة على 5 بواخر لميناء جدة الإسلامي بكمية 321 ألف طن، و6 بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية 378 ألف طن، و4 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية 255 ألف طن، وباخرة لميناء جازان بكمية 55 ألف طن.
وأشار إلى أنه تمت الترسية على (7) شركات عروضها المطابقة للمواصفات والأقل سعرا للشحنات المطلوبة.
وأوضح أن المؤسسة انتهت من موسم شراء القمح المحلي لهذا العام بشراء صافي كمية (538,436) طنا، وذلك في إطار خطة المؤسسة لتنويع مصادر شراء القمح وتعزيز المخزونات الاستراتيجية منه.
الدفعة السادسة من القمح المستورد 2022
- الكمية: 1,009,000 طن
- المناشئ: الاتحاد الأوروبي، أمريكا الشمالية والجنوبية، أستراليا، البحر الأسود
- الترسية: تمت على 7 شركات
- الوصول: أبريل - يونيو 2023
وسيلة النقل: 16 باخرة موزعة على:
4 بواخر لميناء الدمام بكمية 255 ألف طن
1 باخرة لميناء جازان بكمية 55 ألف طن
5 بواخر لميناء جدة بكمية 321 ألف طن
6 بواخر لميناء ينبع التجاري 378 ألف طن
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