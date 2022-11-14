شكرا لقرائتكم خبر منصة «نما» أفضل مشروع تقني بالمملكة لعام 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصلت وزارة البيئة والمياه والزراعة على جائزة التميز العالمية في إدارة المشاريع، عن فئة أفضل مشروع تقني؛ حيث تم اختيار مشروع تطوير منصة منظومة الخدمات الالكترونية للوزارة «نما» كأفضل مشروع تقني لعام 2022م.

وحققت الوزارة هذا الإنجاز بعد استيفاء جميع المعايير التقنية والفنية للجائزة، والتي أشرف على مراجعتها وتقييمها محكمون دوليون ومحليون، حيث تم الإعلان عن فوز الوزارة ضمن فعاليات قمة مكاتب إدارة المشاريع PMO Summit، والتي عقدت في الرياض بتنظيم معهد إدارة المشاريع بالمملكةPMI KSA Chapter.

ويأتي هذا الإنجاز تماشيا مع رؤية 2030 واستراتيجية التحول الرقمي لمنظومة الوزارة، من خلال توحيد المنصات الرقمية، وتعزيز الاستفادة من التقنيات الحديثة والصاعدة؛ بهدف رفع جودة الخدمات وتحسين التجربة الرقمية، ودعم اتخاذ القرار من خلال إتاحة بيانات نوعية وشاملة.

وتقدم منصة «نما» أكثر من 260 خدمة الكترونية متنوعة، تشمل خدمات التراخيص الزراعية، وخدمات الاستيراد والتصدير والفسح، وخدمات الثروة الحيوانية، إضافة إلى خدمات الدعم المالي وخدمات البيئة والمياه، وخدمات الأراضي. وتتميز منصة نما الالكترونية بسهولة تقديم الخدمة للمستفيدين من خلال العمل على كل الأجهزة والهواتف الذكية، واستخدام أفضل التقنيات الحديثة، كما توفر واجهة وصول موحد لجميع الخدمات الالكترونية لمنظومة «البيئة»، وتوحد الهوية الرقمية لجميع منصات وتطبيقات المنظومة، مع تطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية في الحكومة الالكترونية، فضلا عن تسهيل وتسريع عملية تطوير وإطلاق الخدمات، وبناء التكاملات مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى تعزيز مبدأ المشاركة الالكترونية المجتمعية.

يشار إلى أن معهد PMI KSA هو جهة غير ربحية ترتبط بـ PMI المؤسسة الدولية التي تعمل على تطوير المجال المهني لإدارة المشاريع، حيث تقوم بذلك من خلال وضع المعايير والتعليم والتطوير المعتمد، وإجراء البحوث والمؤتمرات المهنية. كما يحظى معهد إدارة المشاريع (PMI) بريادة عالمية في جانبي إدارة المشاريع والتطوير المهني.