هيئة الربط الكهربائي الخليجي تبحث التعاون وتبادل الخبرات مع معهد أديسون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي أحمد الإبراهيم، مع نائب الرئيس التنفيذي لمعهد أديسون لدراسات الطاقة بالولايات المتحدة الأمريكية الدكتور لورنس جونز، في المقر الرئيس للهيئة بالدمام، مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال إدارة الشبكات الكهربائية في ظل التحول العالمي في الطاقة وأبرز التحديات العالمية التي تواجه قطاع الكهرباء.

وتأتي زيارة الدكتور لورنس جونز تفعيلا لاتفاقية التعاون وتبادل الخبرات في مجال إدارة الشبكات الكهربائية بين معهد أديسون لدراسات الطاقة وهيئة الربط الكهربائي الخليجي، حيث زار مركز التحكم في الربط، ومركز مراقبة الأصول، واطلع على أحدث أساليب وتقنيات صيانة شبكة الربط الكهربائي وتطويرها، وخطط الهيئة الحالية والمستقبلية لتوسعة الربط، حيث تركز الهيئة خططها من أجل توسعة الرابط الخليجي وضمان توفير خيارات للتزويد الكهربائي متطلبات شبكات الكهرباء للدول الأعضاء، وذلك يعد هدفا استراتيجيا يتفق مع رؤية الهيئة.

كما عقدت على هامش الزيارة ورشة عمل تفاعليه تحت عنوان «التغييرات العالمية في قطاع الكهرباء».

وأوضح الإبراهيم أن ورشة العمل تأتي لتطوير العمل المشترك بين هيئة الربط الكهربائي ومعهد أديسون للكهرباء، وذلك من أجل التنمية البشرية ورفع الكفاءة، كما أنها تسهم بدور كبير في رفع مستويات الجودة الوظيفية وتأهيل الكوادر لدعم عدد من شباب الدول الأعضاء والدفع بهم في أحد أبرز المجالات الاقتصادية وهي الطاقة.

يذكر أن معهد إديسون للكهرباء (EEI) هو جمعية لشركات الكهرباء في الولايات المتحدة والعالم، تشارك فيها 70 شركة كهربائية عالمية وعلى علاقة وشراكة مع 250 شركة ومنظمة لتنظيم صناعة وتوزيع الكهرباء حول العالم، ويعد المعهد كمرجع تنظيمي لعدد من موضوعات الكهرباء، منذ تأسيسه في 1933.

معهد أديسون للكهرباء (EEI)

