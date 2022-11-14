عرض برنامج الفسح خلال ساعتين في قمة أفريقيا للتجارة والجمارك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في قمة أفريقيا للتجارة والجمارك، المقامة في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا بالتزامن مع أسبوع التجارة والجمارك الأفريقي.

وعرضت الهيئة في القمة من خلال جناح في المعرض المصاحب، مبادراتها نحو تيسير التجارة، والتي من أبرزها برنامج الفسح خلال ساعتين ودوره في تعزيز بيئة الأعمال، عبر تيسير الإجراءات الجمركية، إلى جانب التعريف بجهود الهيئة التي تبذلها بالتنسيق والتعاون مع شركائها في العمل الجمركي لتعزيز تنافسية المملكة عالميا في هذا المجال.

وقدمت الهيئة خلال المؤتمر ورقة عمل حول مبادرات الهيئة ومهامها نحو تيسير التجارة عبر الحدود بوصفها إحدى أهم ركائز استراتيجيتها، إذ تطرقت إلى مبادرة الفسح خلال ساعتين، والجوانب التطويرية التي عملت عليها الهيئة وشركائها لنجاح هذه المبادرة، والتي يأتي من أبرزها النافذة الواحدة التي تربط العديد من جهات الفسح الكترونيا، ومدى إسهامها في تحقيق أرقام قياسية في معدل إنهاء الإجراءات الجمركية والخدمات اللوجستية المرتبطة بها، بالاعتماد على الرقمنة وحلولها في تقديم الخدمات الجمركية.

وتأتي مشاركة الهيئة في المعرض تأكيدا لدورها الذي تقوم به نحو تعزيز القطاع اللوجستي في المملكة من خلال خدماتها الجمركية التي تقدمها، وضمن مساعيها لدعم كل ما من شأنه أن يحقق رؤيتها في أن تصبح المملكة منصة لوجستية عالمية، إلى جانب تعزيز دور المملكة في السوق العالمي من خلال عرض وتقديم الحلول الرقمية والتقنية في العمل الجمركي، والتي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى إبراز الخدمات والحلول التقنية التي تقدمها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مجال تيسير التجارة.

وتسعى الهيئة من خلال مشاركتها إلى تعزيز العلاقات الدولية بين الهيئة والمسؤولين والخبراء في مجال الخدمات اللوجستية وتيسير التجارة، حيث تمثل هذه المناسبات فرصة لمناقشة المستجدات في الشأن اللوجستي والتوجهات العالمية للخدمات اللوجستية ودورها في مجال تيسير التجارة العالمية، وتحسين الصناعات والخدمات في مجال النقل والشحن والخدمات اللوجستية.