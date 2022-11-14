شكرا لقرائتكم خبر بدء اكتتاب الأفراد في أمريكانا للمطاعم بسعر 2.68 ريال للسهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ أمس فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة وعملية الطرح لشريحة الأفراد في شركة أمريكانا للمطاعم وفق نطاق سعري بين 2.55 و2.68 ريال للسهم.

وأوضحت شركة الأهلي المالية بصفتها مدير الاكتتاب والمستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات والمنسق الدولي ومتعهد التغطية، وجولدمان ساكس العربية السعودية وشركة مورغان ستانلي السعودية وشركة فاب كابيتال المالية بصفتهم المستشارين الماليين ومديري سجل الاكتتاب والمنسقين الدوليين ومتعهدي التغطية في الطرح العام الأولي المحتمل لشركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي «أمريكانا» في بيان مشترك، أنه تم تحديد النطاق السعري للطرح المزدوج في السعودية والإمارات بين (2.55 – 2.68 ريال للسهم) (2.50 – 2.62 درهم للسهم) وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة وبدء عملية الطرح لشريحة الأفراد.

وأشار البيان إلى طرح 2.527 مليار سهم من أسهم الشركة، وهو ما يمثل 30% من رأس المال المصدر للشركة، وذلك عن طريق بيع الأسهم الحالية من قبل المساهم الرئيس الحالي للشركة.

وتبلغ قيمة الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها من الفئات المشاركة 5 ملايين سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى 421.18 سهما.

ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها من المكتتبين الأفراد بالسعودية ألف سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى 252.7 مليون سهم، ويمكن للمكتتبين الأفراد تقديم طلب عن طريق إحدى الجهات المستلمة التالية البنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي وبنك الرياض ومصرف الإنماء والبنك العربي الوطني.

ويجب على المكتتبين الأفراد الاكتتاب على الحد الأعلى من النطاق السعري وهو 2.68 ريال للسهم الواحد (بما يعادل 2.62 درهم إماراتي).

وتقتصر المشاركة في بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقا لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لكل سهم من أسهم الطرح بعد انتهاء عملية بناء سجل الأوامر وبعد التشاور بين المستشارين الماليين والمساهم البائع والشركة، علما بأنه سيتم تحديد السعر في الإمارات بالدرهم وفي المملكة بالريال، وذلك من خلال النطاق السعري للطرح. ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة 2.148 مليار سهم تمثل نسبة 85% من إجمالي أسهم الطرح، علماً بأنه سيتم تحديد حجم شريحة المؤسسات المؤهلة النهائي بالنسبة للفئات المشاركة بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ووفق ما يتم تحديده من قبل المساهم البائع والشركة.

اكتتاب أمريكانا

• عدد أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد في السعودية 252,708,993 سهما (تمثل 10% من إجمالي أسهم الطرح).

• فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات تبدأ 14 نوفمبر 2022 وتنتهي الساعة 11 صباحا 22 نوفمبر 2022.

• فترة الاكتتاب لشريحة المكتتبين الأفراد تبدأ 14 نوفمبر 2022 وتنتهي في تمام الساعة 12 مساء 21 نوفمبر 2022.

•إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة للمكتتبين الأفراد (إن وجدت) تكون قبل الاثنين 5 ديسمبر 2022.