زيادة في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

الشارقة - اميمة ياسر -
ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مساء الإثنين في 8 بنوك خلال التعاملات، مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس، بينما استقر السعر في بنكين آخرين.
ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الدولار اليوم، وجاءت على النحو التالي:
البنك الأهلي المصري: 24.36 جنيه للشراء، و24.41 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك مصر: 24.36 جنيه للشراء، و24.41 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 24.39 جنيه للشراء، و24.46 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 24.36 جنيه للشراء، و24.44 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 24.41 جنيه للشراء، و24.46 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
البنك العربي الأفريقي: 24.38 جنيه للشراء، و24.45 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 24.36 جنيه للشراء، و24.46 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 24.36 جنيه للشراء، و24.46 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.43 جنيه للشراء، و24.46 جنيه للبيع بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك البركة: 24.32 جنيه للشراء، و24.42 جنيه للبيع.