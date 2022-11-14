زيادة في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مساء الإثنين في 8 بنوك خلال التعاملات، مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس، بينما استقر السعر في بنكين آخرين.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الدولار اليوم، وجاءت على النحو التالي:

البنك الأهلي المصري: 24.36 جنيه للشراء، و24.41 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 24.36 جنيه للشراء، و24.41 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 24.39 جنيه للشراء، و24.46 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 24.36 جنيه للشراء، و24.44 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 24.41 جنيه للشراء، و24.46 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

البنك العربي الأفريقي: 24.38 جنيه للشراء، و24.45 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 24.36 جنيه للشراء، و24.46 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 24.36 جنيه للشراء، و24.46 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.43 جنيه للشراء، و24.46 جنيه للبيع بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك البركة: 24.32 جنيه للشراء، و24.42 جنيه للبيع.