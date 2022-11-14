أخبار البورصة اليوم الإثنين 14-11-2022

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 14-11-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 6.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 799.304 مليار جنيه.

إيقاف تداول 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم؛ بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، العبور للاستثمار العقاري، اودن للاستثمارات المالية، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، القاهرة للزيوت والصابون.

البورصة تربح 6.3 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 6.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 799.304 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 693.2 مليون ورقة مالية بقيمة 3.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 59.7 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 44.27% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 52.34%، والعرب على 3.39%، واستحوذت المؤسسات على 66.34% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 33.65%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 27 مليون جنيه، 3.3 مليون جنيه، 76.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 8.1 مليون جنيه، 93.7 مليون جنيه، 5.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 12136 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 2131 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 14617 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 4962 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 2283 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 3347 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.07% ليغلق عند مستوى 3452 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1236 نقطة.

وصعدت أسهم 62 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 61 شركة، ولم تتغير مستويات 70 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 500 ألف سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 5 آلاف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركة جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 8087 سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة مصر للفنادق 18604 سهم.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال الفترة الماضية، وحققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة إيرادات بلغت 13.9 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022 مقارنة بمبلغ 11.3 مليار جنيه إيرادات محققة خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 23%، وبلغت إيرادات النشاط العقاري المثبتة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022 مبلغ 10.7 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 9.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو 17%.

وبلغ صافي الربح المجمع 4.3 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022 مقابل 3.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة نمو 16%، وبلغ صافي الربح المجمع بعد الضرائب ب وحقوق الحصص غير المسيطرة مبلغ 2 مليار جنيه تقريبًا خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022 مقابل 1.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة نمو 18%.

وحققت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، إيرادات بلغت 4.8 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022 بنسبة نمو 80.5%، وحققت الشركة أرباحًا بلغت 2.8 مليون جنيه بنسبة نمو 115.4%.

وحققت شركة مصر بني سويف للأسمنت، مبيعات بلغت 1.3 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022 مقابل 530.4 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وحققت الشركة خسائر بلغت 388.3 مليون جنيه مقارنة مع 432.9 مليون جنيه خسائر خلال فترة المقارنة.

وحققت شركة النساجون الشرقيون للسجاد، مبيعات بلغت 9.5 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022 مقابل 8.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 13%، وحققت الشركة أرباحًا بلغت 584 مليون جنيه مقارنة مع 960 مليون جنيه أرباح خلال فترة المقارنة بنسبة انخفاض 39.2%.

وحققت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، خلال التسعة أشهر من عام 2022، ارتفعت إيرادات الفنادق بنسبة 104,8٪ لتصل إلى 1,1 مليار جنيه مقابل 525,6 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة، كما ارتفعت إجمالي الأرباح التشغيلية بنسبة 190,8% لتصل الي 464,1 مليون جنيه خلال التسعة أشهر من عام 2022 مقابل 159,6 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة.

كما وصلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية إلى 361,8 مليون جنيه مقابل 114,7 مليون جنيه التسعة أشهر من عام 2021 بزيادة قدرها 215,4% نتيجة تحسين الكفاءة التشغيلية للفنادق.