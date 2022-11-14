شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: القمة الحالية للمناخ فى شرم الشيخ تمثل قمة للتنفيذ الفعلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مع الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، تطورات أسواق الطاقة فى ظل تعدد التحديات العالمية الحالية، كما استعرض الوزير مع أمين عام منظمة أوبك خلال لقاءهما بشرم الشيخ على هامش قمة المناخ Cop27، نتائج يوم إزالة الكربون الذي شهدت القمة الحالية، وشاركت من خلاله مشاركة صناعة البترول والغاز لأول مرة فى فعاليات قمم ومؤتمرات المناخ .

وتناول اللقاء التأكيد على أن لصناعة البترول والغاز دور مهم ومستمر فى تأمين إمدادات الطاقة عالمياً بالتوازي مع تنمية مصادر الطاقات المتجددة، وخاصة مع توافر حلول استخدام الوسائل التكنولوجية لخفض الانبعاثات وإزالة الكربون من كافة مراحل الصناعة البترولية .

وأكد الملا أن القمة الحالية للمناخ في شرم الشيخ تمثل قمة للتنفيذ الفعلي، ولأول مرة شاركت صناعة البترول والغاز في هذه القمة مما يجعلها في دائرة الحلول لمواجهة التغير المناخي، والعمل على خفض الانبعاثات خاصة مع تزايد أهمية الغاز الطبيعي على وجه الخصوص في فترة التحول الطاقي.

وأكد الوزير وأمين عام منظمة أوبك خلال استعراضهما لتطورات أسواق الطاقة العالمية الحاجة لتعزيز الحوار بين جميع الأطراف وضخ المزيد من الاستثمارات .

ووجه أمين عام منظمة أوبك التهنئة لمصر على نجاح تنظيم قمة المناخ، لافتا إلى أن مصر كانت مهد فكرة تأسيس منظمة أوبك عام 1960 .

كما وجه الوزير لأمين عام منظمة أوبك التهنئة على توليه المنصب مؤخرا، ووجه له الدعوة للمشاركة في مؤتمر مصر الدولي للبترول ايجبس 2023 في فبراير المقبل، ورحب الأمين العام بالدعوة.