شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع عن قمته التاريخية والجرام يخسر 16 جنيها.. هل يواصل الهبوط؟ فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الخليج 365 تغطية خاصة عن تطورات سوق الذهب في مصر بعد الهبوط الملحوظ في الأسعار لينزل الذهب من قمة تاريخية حققها الساعات الماضية، وفي التغطية التي قدمها الزميل إسلام سعيد مقدم برنامج أسواق ومذيع النشرة الاقتصادية تطرق إلى الأسباب التي أدت إلى هبوط الذهب عن قمته التاريخية

وسجلت أسعار الذهب انخفاض للمرة الثانية اليوم بحوالي 7 جنيهات بعد تراجع حوالي 8 جنيهات صباحا، ليصبح إجمالي هبوط الذهب 15 جنيها منذ التعاملات الصباحية، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا 1255 جنيها





أسعار الذهب في مصر:عيار 18 سجل 1076 جنيها.

عيار 21 سجل 1255 جنيهات.

عيار 24 سجل 1434 جنيها.

الجنيه الذهب 10080 جنيها.

قال أسامة الجلا سكرتير شعبة الذهب في الغرفة التجارية، إن سعر الجنيه الذهب وفق آخر 10080 جنيها بدون إضافة تكاليف المصنعيات، وذلك بعد الارتفاعات الأخيرة في سعر الذهب بالأسواق، مشيرا إلى أن جنيه الملك جورج هو الأشهر في مصر، حيث يعتمد السوق في تعاملات على الجنيه الذهب الذي يحمل صورة الملك جورج.

وأضاف أن أكثر من 98 % من الجنيهات الذهب المتداولة في السوق المصري تحمل صورة الملك جورج، وهذا يعود لموروث تاريخي، حيث كانت مصر مستعمرة بريطانية، الأمر الذي جعل الجنيه المعتمد في مصر يحمل صورة الملك جورج، مشيرا إلى ضرورة وجود دمغة على الجنيه الذهب أي أنه مدموغ مثل الذهب المشغول وتختلف مصنعية الجنيه بحسب الشركات المنتجة.

وأشار سكرتير شعبة الذهب، إلى أن الجنيه الذهب يزن 8 جرامات في مصر من عيار 21 ولا يوجد جنيه ذهب من أعيرة 18 أو أعيرة 24 الذهب الموجودة في السوق المصري.

وبسؤاله عن إمكانية شراء ذهب من إنجلترا وبيعه في مصر، قال أسامة الجلا، إن الجنيه الذهب في إنجلترا مكون من عيار 22 وليس عيار 21 والجنيهات الذهب تحمل الملوك الانجليز سواء الملك ادوارد أو جورج والملكة اليزابيث والتي لها 5 أشكال من الجنيه.

وأوضح، أن الجنيه الذهب لا يسمى بأسماء الشركات المصنعة، فالجنيه الذهب الملك جورج واحد لدى كل الشركات المصنعة، بعكس السبائك التي قد يتم تسميتها بأسماء الشركات المنتجة والمصنعة.