شكرا لقرائتكم خبر عن موجز اقتصاد اليوم الاثنين 14-11-2022.. فرص الاستثمار بنظم الإنذار المبكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الأثنين 14-11-2022 مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة ومن بينها، ما أعلنه الدكتور محمود محيى الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي، حول الفرص الواعدة للاستثمار فى مشروعات نظم الإنذار المبكر، بالإضافة إلى أخبار اقتصادية أخرى نعرضها فيما يلي:

محمود محيى الدين: فرص واعدة للاستثمار فى مشروعات نظم الإنذار المبكر

أوضح الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، أنه لا بد من تعزيز دور القطاع الخاص لدفع العمل المناخي من خلال نهج شمولي يتناول ملفات التخفيف والتكيف والتمويل والخسائر و الأضرار.

5.1 مليار يورو قيمة التبادل التجارى بين مصر وألمانيا خلال 2021

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات موسعة مع ستيفان وينذل وزير الدولة البرلمانى بوزارة الاقتصاد والمناخ الالمانية، حيث استعرض اللقاء ملفات ومشروعات التعاون الحالية والمستقبلية بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك،

صعود المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 1.3% بختام تعاملات جلسة الإثنين

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 6.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 799.304 مليار جنيه.

وزير الصناعة يبحث مع إحدى الشركات التوسعات المستقبلية فى السوق المصرى

التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة وائل خوري العضو المنتدب لشركة تتراباك مصر المتخصصة في المعالجة والتعبئة والتغليف، لمناقشة واستعراض خطط الشركة المستقبلية في السوق المصري.

أسعار النفط تسجل.. 95.65 دولار لبرنت و88.53 دولار للخام الأمريكي

سجلت أسعار النفط اليوم 95.65 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت،كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 88.53 دولار للبرميل.

أعمال طارئة.. "تاون جاس" لسكان المهندسين: لا تنزعجوا من رائحة الغاز

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس" إحدى شركات قطاع البترول، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أعمال إصلاح طارئة بشارع احمد عرابى بالمهندسين"، وذلك اعتبارا من اليوم الاثنين الساعة الثانية عشر ظهرا.

أسعار الذهب تنخفض 7 جنيهات للمرة الثانية.. وعيار 21 بـ1255 جنيها

سجلت أسعار الذهب انخفاض للمرة الثانية اليوم بحوالي 7 جنيهات بعد تراجع حوالي 8 جنيهات صباحا، ليصبح إجمالي هبوط الذهب 15 جنيها منذ التعاملات الصباحية، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا 1255جنيها.