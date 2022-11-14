شكرا لقرائتكم خبر عن الملا: ضرورة توطين تكنولوجيا خفض الانبعاثات وإنتاج الهيدروجين في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على هامش المشاركة فى فعاليات قمة المناخ COP 27، عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع وفد من شركة جنرال اليكتريك العالمية والذى ضم روجر مارتيلا رئيس قطاع الاستدامة بالشركة وساندرا هلايل مدير الشئون الحكومية والسياسات بمنطقه الخليج وجوزيف انيس الرئيس التنفيذى للشئون الغاز فى اوروبا والشرق الاوسط وافريقيا وسكوت سترازيك الرئيس التنفيذى لشركة جنرال اليكتريك للطاقة، بحضور المهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية لشئون المكتب الفنى.

وأوضح الملا أن اللقاء تناول بحث سبل دعم وزيادة التعاون المشترك فى مجالات الاستدامة وخفض الانبعاثات وإنتاج الهيدروجين، كما تناولت المباحثات التنسيق والتعاون المشترك فى ضوء مذكرة التفاهم التى وقعت مؤخراً يوم ازالة الكربون ضمن فعاليات القمة بين شركة إيجاس وشركتى جنرال الكتريك العالمية وسيسبليت تكنولوجيز، لإزالة الكربون فى منطقة خليج السويس، وفى هذا الصدد اكد الملا على ضرورة الإسراع فى تنفيذ المشروع على ارض الواقع، مؤكداً على ضرورة توطين تكنولوجيا خفض الانبعاثات وإنتاج الهيدروجين فى مصر، وأن يكون هناك مكون محلى خاص بهذه المجالات، خاصة وأن موقعها الجغرافى يمكنها من الوصول لكافة الأسواق خاصة الأوروبية وكذلك افريقيا، لافتاً أن هناك فرص عديدة فى مصر وتمتلك بنية تحتية متكاملة بالإضافة إلى الخبرات والمهارات والأيدى العاملة ولديها علاقات اقليمية متعددة مع كثير من الدول، وهناك إمكانية للحصول على دعم الولايات المتحدة فى الحصول على كافة انواع التكنولوجيات والتطبيقات اللازمة لجمع والتقاط واستخدام الكربون.

ومن جانبهم قدموا مسئولو شركة جنرال اليكتريك العالمية التهنئة للمهندس طارق الملا على نجاح قمة COP 27، وأنها تمثل واجهة مشرفة لمصر والجميع كانوا على نسق واحد، وأكدوا على أن يوم إزالة الكربون كان إيجابى للغاية فى ظل رغبة الجميع فى خفض الانبعاثات، وأنه يمكن تحقيق ذلك باستخدام التكنولوجيات المتقدمة، وأعلنوا عن رغبتهم فى الاستثمار والعمل بمصر فى مجال إنتاج الهيدرجين ومنها الانطلاق إلى أفريقيا، خاصة وأن مصر لديها إمكانيات كبيرة وبدأت تنتج المزيد من الكهرباء والغاز، وهناك فرص استثمارية هائلة فى تحقيق صفر كربون وجمع والتقاط الكربون، ويوجد تحالف مكون من ٦ شركات أمريكية فى هذه المجالات ولا مانع من انضمام أى شركة محلية.