شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط بورصات الخليج بختام تعاملات جلسة اليوم باستثناء صعود مؤشرات الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، باستثناء صعود مؤشرات بورصة الكويت، وقاد الهبوط المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.44% خاسرًا 49.47 نقطة ليغلق عند مستوى 11197.46 نقطة.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.44% خاسرًا 49.47 نقطة ليغلق عند مستوى 11197.46 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.11% خاسرًا 21.76 نقطة ليغلق عند مستوى 19002.42 نقطة، وبلغ حجم التداول 139.3 مليون سهم بقيمة 5.7 مليار ريال.

وهبط 14 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها الاستثمار والتمويل بنسبة 3.67%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 1.83%، يليه قطاعي النقل، وتجزئة الأغذية بنسبة 0.86%، 0.8%، على التوالي، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.63%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.5%، ثم قطاعي المرافق العامة والصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.17%، وأخيرًا إنتاج الأغذية بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.55%، ثم قطاعات الإعلام والترفيه، والخدمات الاستهلاكية، والسلع طويلة الأجل، وتجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.73%، 0.66%، 0.53%، 0.51%، على التوالي.

وقفز 105 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "مجموعة الحكير" بنسبة 9.94%، ثم سهم "الحكير" بنسبة 9.94%، ثم سهم "ريدان" بنسبة 9.89%، وتراجع 102 سهمًا على رأسها سهم "أميانتيت" بنسبة 9.97%، ثم سهم "شمس" بنسبة 6.51%، ثم سهم "مجموعة تداول" بنسبة 6.14%، فيما تصدر سهم "مجموعة تداول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 427.8 مليون ريال سعودي.

بورصة الكويت

فيما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.28% رابحًا 21.40 نقطة ليغلق عند مستوى 7644.44 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.24% رابحًا 20.51 نقطة ليغلق عند مستوى 8578.22 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.45% رابحًا 25.56 نقطة ليغلق عند مستوى 5672.84 نقطة، ونما مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.66% رابحًا 38.44 نقطة ليغلق عند مستوى 5879.55 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 271.9 مليون سهم بقيمة 63.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12621 صفقة، وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 2.99%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.65%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.35%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.61%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.55%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.42%، وأخيرًا قطاعي المواد الأساسية، والبنوك بنسبة 0.13%، 0.11%، على التوالي، فيما تراجعت قطاعات التكنولوجيا، والمنافع، والصناعة بنسبة 3.19%، 0.5%، 0.11%، على التوالي.

بورصة البحرين

وانخفض المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.14% خاسرًا 2.54 نقطة ليغلق عند مستوى 1865.4 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.1 مليون سهم بقيمة 445.7 ألف دينار بحريني.

وهبط ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 45.94% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.97%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 9.25% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.43%، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 0.9% بضغوط هبوط سهمي بيت التمويل الكويتي، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.36%، 0.17%، على التوالي.

فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة نمو 56.99% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 4.48%، وصعد سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.63%.

بورصة دبي

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.37% خاسرًا 12.93 نقطة ليغلق عند مستوى 3394.38 نقطة، وبلغ حجم التداول 123.5 مليون سهم محققة ما قيمته 282.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 6407 صفقة لعدد 30 سهمًا.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 1.43%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.87%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.81%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.66%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.81%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.97%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.83%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.66%.

وزادت 9 أسهم على رأسها شركة سوق دبي المالي بنسبة 4.40%، ثم سهم الشركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 3.17%، وتراجع 15 سهمًا على رأسها شركة الفردوس القابضة بنسبة 7.57%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 5.26%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 14.1 مليون ورقة بقيمة 89 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

وهبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.077% خاسرًا 8.21 نقطة ليغلق عند مستوى 10598.26 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.479 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 311.9 مليون سهم، بقيمة 1.7 مليار درهم، عبر تنفيذ 20.8 ألف صفقة.

وانخفضت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 1.33%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.02%، يليه قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.90%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.60%، وأخيرًا قطاعي الرعاية الصحية، والمرافق بنسبة 0.55%، 0.5%، على التوالي، فيما ارتفع قطاعات الصناعة والطاقة والاتصالات بنسبة 1.21%، 0.75%، 0.47%، على التوالي.

وارتفع 24 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "بيانات إيه أي بي أل سي" بنسبة 14.81%، ثم سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 10.21%، ثم سهم "إيبيكس للاستثمار" بنسبة 5.74%، وتراجع 35 سهمًا على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للتكافل" بنسبة 9.96%، ثم سهم "أي دي سي كوربوريشن للاستحواذ-الأذونات" بنسبة 8%، ثم سهم "شركة بالمز الرياضية" بنسبة 7.08%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 233.8 مليون درهم.

بورصة قطر

ونزل المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.19% خاسرًا 23.92 نقطة ليغلق عند مستوى 12586.05 نقطة، وبلغ حجم التداول 106.1 مليون سهم بقيمة 419.6 مليون ريال عبر تنفيذ 16.1 ألف صفقة، وتراجع 35 سهمًا، وارتفع 11 سهمًا، واستقرت 4 أسهم.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها الاتصالات بنسبة 1%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.75%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.67%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.34%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.18%، فيما ارتفع قطاعي النقل، والبنوك والخدمات المالية بنسبة 0.64%، 0.26%، على التوالي.