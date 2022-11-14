شكرا لقرائتكم خبر عن محيى الدين يزور المنطقة الخضراء ويتفقد أجنحة الجامعات المشاركة بمؤتمر المناخ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، بزيارة المنطقة الخضراء والتي تشهد العديد من الفعاليات والأنشطة على هامش مؤتمر المناخ المنعقد حاليا في شرم الشيخ .

وقام الدكتور محمود محيي الدين بزيارة عدد من الأجنحة خلال تفقده المنطقة الخضراء ومنها جناح محافظة الوادي الجديد حيث استمع لشرح من اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، حول أهم مشروعات المحافظة والمبادرات المختلفة في إطار التحول لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وخاصة مبادرة المحافظة في زراعة الاسطح، ومبادرة العمارة الخضراء، ومبادرة تحويل الآبار الجوفية للعمل بالطاقة الجديدة والمتجددة.

كما تفقد الدكتور محمود محيي الدين أجنحة عدد من الجامعات المصرية ومنها جناح جامعة القاهرة وجناح جامعة عين شمس، وجناح جامعة اكتوبر للعلوم الحديثة والاداب، وجامعة النيل، والجامعة البريطانية بالقاهرة، والجامعة الأمريكية.

وأجرى الدكتور محمود محيي الدين حوارات مع الطلبة المتواجدين في هذه الأجنحة حول أهم الاختراعات المعروضه بهذه الاجنحة والتي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتحدة، مشيدا بدور مراكز الأبحاث في الجامعات المصرية وما تقدمه من اسهامات مختلفة.