‏إقبال كبير من مختلف دول العالم للمشاركة بفعاليات الأسبوع الثاني من قمة المناخ.. صور

القاهرة - سامية سيد - شهدت فعاليات قمة المناخ فى شرم الشيخ اليوم، ومع انطلاق أسبوعها الثانى، إقبالا كبيرا من المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدنى والعديد من الجامعات العربية والعالمية، حيث تدفق نحو 3000 من المشاركين الجدد الذين وصلوا بالأمس من مختلف دول العالم للمشاركة فى بقية فعاليات قمة المناخ خلال الفترة المقبلة .

وأشاد المشاركون بالتنظيم الكبير من الجانب المصرى بداية من استقبال الزوار فى مطار شرم الشيخ الدولى ونقلهم بالأتوبيسات الكهربائية، التى لا تولد أى انبعاثات إلى الفنادق، ومن ثم من الفنادق إلى قاعة المؤتمرات لاستخراج تصاريح الدخول الخاصة بكل زائر جديد قبل دخوله الفعاليات.

‏وقالت ليلى إميلى رئيسة إحدى المنظمات فى دولة المغرب ل" الخليج 365، أنها وصلت اليوم إلى قاعة المؤتمرات برفقة صديقتها جميلة الناشطة ايضا والمدافعة عن المرأة، بعد أن وصلت إلى مطار القاهرة وكان التنظيم فى منتهى الجمال ،لتوجيه الزوار من مطار القاهرة إلى مطار شرم الشيخ ومن ثم وصلت إلى الفندق واستقلت الحافلات المجانية إلى قمة المؤتمرات لاستخراج التصريح الخاص للدخول وممارسة الانشطة الفعليه، مشيدة بما رأته فى شرم الشيخ ومن خلوها من التلوث ومن حجم البنية الأساسية فى مدينة شرم الشيخ.

وعلى أبواب القاعة الرئيسية ‏تتواصل المظاهرات الخاصة بعدد من النشطاء الرافضين لذبح الحيوانات والرافضة لاكل الحيوانات أيضا مطالبين بعدم أكلها وإنها جزء اساسى من الكوكب، وبالتالى لابد من اللجوء إلى بديل لذلك .