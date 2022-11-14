نشطاء يتظاهرون بالموسيقى لوقف الإضرار بالكوكب ومنع الوقود الأحفورى.. صور وفيديو

القاهرة - سامية سيد - ‏يتظاهر الآن عشرات النشطاء فى المنطقة الزرقاء من قمة المناخ فى شرم الشيخ، وذلك للتضامن مع الكوكب ومع البيئة، مطالبين بوقف الاعتداءات على البيئة، ووقف الأضرار الناتجة والناجمة عن الأنشطة المتنوعة، مطالبين به الحفاظ على كوكب الأرض.

‏طالب النشطاء، وأغلبهم من إفريقيا ومن شرق آسيا بالتضامن معهم ،بهدف الحفاظ على الأرض والحفاظ على الحيوانات و الحفاظ على النباتات والطيور وغيرها من الكائنات التى تعيش على كوكب الأرض التى تمثل ركيزة استمرار الحياة على هذا الكوكب .

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طالب النشطاء بان يكون هناك فعلا مناخيا، وليس مجرد كلمات فقط ،وبالتالى لابد للدول الغنية أن تفى بتعهداتها للدول الفقيرة ،وتمويلها بشكل مناسب، خاصة أن الدول المتقدمة هى المسؤلة عن الانبعاثات الضارة .

كما طالبوا بالتوقف عن الاستثمار فى الوقود الاحفورى وكذلك التوقف عن استخدام الوقود للحد من التلوث والانبعاثات الضارة .