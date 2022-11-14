شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: طرح محال تجارية ووحدات إدارية ومهنية وصيدليات بحدائق أكتوبر وقنا الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه تم طرح 10 محال تجارية، وصيدليتين بمساحات تتراوح من (16م٢ : 67 م٢) بالمناطق المختلفة بالمدينة، ووحدتين إدارية ومهنية بمساحة (30م٢ و 60م٢) بسوق منطقة ابني بيتك 1 قطاع (أ) بالمدينة، وذلك للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأربعاء الموافق 7/12/2022.

وأضاف المهندس مصطفى سعيد أحمد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة - المشرف على غرب قنا، أنه تم طرح 9 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من (12م٢ : 28م٢) بمختلف المناطق بمدينة قنا الجديدة، ومخبز نصف آلي بمساحة حدود السور الخارجي (874,5م٢) شاملة مساحة المباني (117٫70م٢) والمقام بالمنطقة 2 بالامتداد الشمالي بالحي السكني الأول بمدينة قنا الجديدة، وذلك للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأحد الموافق 25/12/2022.

جدير بالذكر أنه تم إتاحة كراسات الشـروط والمواصفات بمقري جهازى مدينتي حدائق أكتوبر وقنا الجديدة، ليتمكن المواطنون الراغبون في دخول المزاد من معرفة كافة التفاصيل.