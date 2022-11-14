شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تنخفض 8 جنيهات بمستهل تعاملات الأسبوع وعيار 21 بـ1262 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع سعر الذهب اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع، بعد أن سجلت الأسعار مستويات تاريخية عند 1270 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، على خلفية صعود سعر الذهب في البورصة العالمية إلي مستويات 1770 دولار وانخفض الذهب 8 جنيهات مسجلا 1262 جنيها .





أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 1080 جنيها.

عيار 21 سجل 1262 جنيها.

عيار 24 سجل 1442 جنيها.

الجنيه الذهب 10096 جنيها.





الذهب في أسبوع

ارتفعت أسعار الذهب في ختام تعاملات الأسبوع، وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ليسجل المعدن النفيس ‏مكاسب أسبوعية قوية، وسجل المعدن النفيس أفضل أداء أسبوعي له منذ يوليو عام 2020 على الأقل ‏بعد ظهور إشارات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، مما عزز التكهنات ‏بأن الفدرالي الأمريكى ربما يقلل من وتيرة رفع الفائدة.‏

وارتفعت العقود الفورية للذهب بنسبة ‏‎0.7%‎‏ إلى 1766.26 ثم 1770 دولارا للأونصة بعد ‏تسجيل أعلى مستوى منذ الثامن عشر من أغسطس في وقت سابق بالجلسة، وارتفعت العقود الأمريكية للذهب بنسبة ‏‎0.9%‎‏ إلى 1769.40 دولار للأونصة، ‏وحقق المعدن الأصفر مكاسب هذا الأسبوع بنسبة ‏‎5.5%‎‏، وحقق الذهب مستوى هو الأعلى من أغسطس لتقترب الأونصة من الوصول إلي 1800 دولار.

كانت بيانات مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين قد أظهرت ارتفاعاً أقل من ‏المتوقع في أكتوبر مسجلة قراءة دون 8% للمرة الأولى في 8 أشهر، وتتوقع الأسواق الآن وجود فرصة بنسبة ‏‎71.5%‎‏ أن يقوم الفدرالي بزيادة الفائدة ‏بنحو 50 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر 2022.