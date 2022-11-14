شكرا لقرائتكم خبر عن صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بمستهل التعاملات ليتجاوز مستوى 12 ألف نقطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع للمؤشرات باستثناء هبوط مؤشر إيجي إكس 70.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 12002 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 2127 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 14490 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 4918 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 2279 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 3341 نقطة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 500 ألف سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 5 آلاف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركة جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 8087 سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة مصر للفنادق 18604 سهم.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال الفترة الماضية، وحققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة إيرادات بلغت 13.9 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022 مقارنة بمبلغ 11.3 مليار جنيه إيرادات محققة خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 23%، وبلغت إيرادات النشاط العقاري المثبتة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022 مبلغ 10.7 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 9.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو 17%.

وبلغ صافي الربح المجمع 4.3 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022 مقابل 3.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة نمو 16%، وبلغ صافي الربح المجمع بعد الضرائب ب وحقوق الحصص غير المسيطرة مبلغ 2 مليار جنيه تقريبًا خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022 مقابل 1.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة نمو 18%.

وحققت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، إيرادات بلغت 4.8 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022 بنسبة نمو 80.5%، وحققت الشركة أرباحًا بلغت 2.8 مليون جنيه بنسبة نمو 115.4%.

وحققت شركة مصر بني سويف للأسمنت، مبيعات بلغت 1.3 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022 مقابل 530.4 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وحققت الشركة خسائر بلغت 388.3 مليون جنيه مقارنة مع 432.9 مليون جنيه خسائر خلال فترة المقارنة.