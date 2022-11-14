شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حصاد وزارة التعاون الدولي خلال الأسبوع الأول من مؤتمر المناخ COP27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - • *أكثر من 30 لقاء مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وفعالية دولية رفيعة المستوى* • *المجتمع الدولي يحتشد للإسهام في المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي" وتوقيع اتفاقيات بأكثر من 10 مليارات دولار* • *إصدار دليل شرم الشيخ للتمويل العادل وتقرير المناخ والتنمية القطري والإعلان عن الفائزين في المسابقة الدولية Climatech Run*

شهد الأسبوع الأول من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، الذي ينعقد تحت شعار "معًا للتنفيذ"، فعاليات واجتماعات ثنائية مكثفة لوزارة التعاون الدولي، في إطار تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي وشركاء التنمية لحشد التمويل المناخي لبرنامج "نُوَفِّي"،كما شهد الأسبوع الأول الإعلان عن عدد من المبادرات والتمويلات.

وبحضور رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، تم الإعلان عن اتفاقيات الشراكة وخطابات النوايا، الموقعة مع شركاء التنمية ضمن برنامج نُوَفِّي، والتي تجاوزت قيمتها 10 مليارات دولار، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، حيث شهد الحدث اصطفاف المجتمع الدولي لدعم البرنامج باعتباره نموذجًا وطنيًا ومنهجًا متكاملًا يمكن تكراره في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.

إلى جانب ذلك أصدرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة لتعاون الدولي، دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، الذي يضع توصيات لتحفيز التمويل المناخي العادل، كما تم إصدار تقرير المناخ والتنمية القطري بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، فضلا عن إعلان عن الشركات الناشئة الفائزة ضمن المسابقة الدولية Climatech Run.

وفي ذات السياق قامت وزيرة التعاون الدولي، بالمشاركة في أكثر من 30 اجتماعًا وفعالية ضمن مؤتمر المناخ مع العديد من الدول مثل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا وكذلك الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وكذلك شركاء التنمية مثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبنك التنمية الأفريقي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي وغيرهما.