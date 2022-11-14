شكرا لقرائتكم خبر عن 43 مليار دولار صادرات مصر الوطنية بنهاية 2021.. والوقود فى صدارة الترتيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن صادرات مصر الوطنية ارتفعت بنهاية العام الماضي 2021، مقارنة بالعام السابق له 2020، بشكل ملحوظ، حيث سجلت القيمة الإجمالية للصادرات نحو 43 مليار و637 مليون دولار بنهاية 2021، ارتفاعا من 29 مليار و323 مليون دولار في العام السابق له، بزيادة بلغت 14 مليار و314 مليون دولار.

وأوضحت بيانات جهاز الإحصاء، أن قائمة الصادرات الوطنية تضمنت كلا من صادرات الوقود بقيمة بلغت 11 مليار و892 مليون دولار عام 2021، مقابل 4 مليارات و831 مليون دولار عام 2020، بزيادة بلغت 7 مليارات و61 مليون دولار، يليها صادرات القطن الخام والتي سجلت نحو 221 مليون دولار عام 2021، مقابل 164 مليون دولار في العام السابق له 2020، بزيادة بلغت 57 مليون دولار.

وشملت القائمة أيضا صادرات المواد الخام بقيمة بلغت 3 مليار و18 مليون دولار عام 2021، مقابل 2 مليار و867 مليون دولار عام 2020، بزيادة بلغت 151 مليون دولار، ثم صادرات السلع نصف المصنعة بقيمة بلغت 8 مليارات و253 مليون دولار عام 2021، مقابل 7 مليارات و559 مليون دولار عام 2020، بزيادة بلغت 694 مليون دولار، إلى جانب صادرات السلع تامة الصنع بقيمة بلغت 20 مليار و182 مليون دولار عام 2021، مقابل 13 مليار و838 مليون دولار في 2020، بزيادة بلغت 6 مليار و344 مليون دولار، وأخيرا الطاقة الكهربائية بقيمة بلغت 71 مليون دولار عام 2021، مقابل 64 مليون دولار في 2020، بزيادة بلغت 7 ملايين دولار.