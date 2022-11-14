شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات الملابس الجاهزة تتجاوز 2 مليار دولار عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة ارتفاعًا ملحوظًا بنهاية العام الماضي 2021، حيث بلغت القيمة الإجمالية لصادرات الملابس الجاهزة وتوابعها نحو 2 مليار و29 مليون دولار، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاعا من مليار و450 مليون دولار بنهاية العام السابق له 2020، بزيادة بلغت قيمتها نحو 579 مليون دولار.

وقالت بيانات جهاز الإحصاء، إن صادرات الملابس الجاهزة جاءت ضمن قائمة أهم صادرات مصر من السلع تامة الصنع والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 20 مليار و181 مليون دولار عام 2021، مقابل 13 مليار و 838 مليون دولار في عام 2020، بزيادة بلغت نحو 6 مليارات و343 مليون دولار.

وإجمالا سجلت صادرات مصر الوطنية ارتفعت بنهاية العام الماضي 2021 نحو 43 مليار و637 مليون دولار، بينما كانت نحو 29 مليار و323 مليون دولار في العام السابق له 2020، بزيادة بلغت 14 مليار و314 مليون دولار.

وعزا جهاز الإحصاء ارتفاع الصادرات الوطنية إلى زيادة صادرات كلا من الوقود بقيمة بلغت 11 مليار و892 مليون دولار عام 2021، مقابل 4 مليارات و831 مليون دولار عام 2020، بزيادة بلغت 7 مليارات و61 مليون دولار، يليها صادرات القطن الخام والتي سجلت نحو 221 مليون دولار عام 2021، مقابل 164 مليون دولار في العام السابق له 2020، بزيادة بلغت 57 مليون دولار.