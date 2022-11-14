شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المخزون التجـارى النفطى ليصـل لـ2730 مليون برميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المخزون التجـاري النفطي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال شهر أغسطس 2022 بمقدار 25 مليون برميل مقارنة بالشهر السابق ليصـل إلـى حـوالي 2730 مليون برميل، بينما انخفض المخزون الإستراتيجي بمقدار 27 مليون برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى حوالي 1586 مليون برميل وذلك وفقا للنشره الشهرية حول التطورات البترولية لمنظمة "أوابك".

وأشار التقرير إلى انخفاض واردات الولايات المتحدة الأمريكيـة مـن الـنفط الخـام خـلال شهر أغسطس 2022 بنسبة 8.5% لتصل إلى حوالي 6.1 مليون ب/ي، بينما ارتفعت صادراتها من النفط الخـام بنسبة 2.8% لتبلغ حوالي 3.8 مليون ب/ي.

وتابع التقرير، انخفاض واردات الولايات المتحدة الأمريكيـة مـن المنتجـات النفطية خلال شهر أغسطس 2022 بنسبة 5.8% لتصل إلى حوالي 2 مليون ب/ي، بينما ارتفعت صادراتها من المنتجـات النفطية بنسبة 3.4% لتبلغ حوالي 6.3 مليون ب/ي.