شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تباطؤ تعافى إنتاج النفط الصخرى الأمريكى الربع الثالث 2022.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع متوسط إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الصخري خلال الربع الثالث من عام 2022، وإن كان بشكل أقل من المتوقع، بلغ 269 ألف برميل/يوم، أي بنسبة 3.2% مقارنة بمستويات الربع السابق، ليصل إلى 8.710 مليون برميل/يوم وهو أعلى مستوى مسجل له منذ الربع الأول من عام 2020، مرتفعاً بمقدار 528 ألف برميل/يوم، أي بنسبة 6.5% على أساس سنوي وذلك وفقا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية الربع الثالث 2022 لمنظمة "أوابك ".

وأضاف التقرير، أن إنتاج النفط الصخري شكل نحو 72% من إجمالي إنتاج النفط الخام الأمريكي الذي بلغ 12.1 مليون برميل/يوم خلال نفس الفترة وفقاً لتقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وتابع التقرير،يعزى تباطؤ تعافي إنتاج النفط الصخري الأمريكي خلال الربع الثالث من عام 2022 إلى انخفاض أسعار النفط الخام، واستمرار التزام عدد كبير من الشركات المنتجة بالانضباط الرأسمالي وتخفيض الديون وسداد مستحقات المساهمين مع تحول تركيزها نحو الاحتفاظ بغطاء على الإنتاج، بدلاً من دعم الاستثمار في عمليات حفر جديدة .

يأتي ذلك إلى جانب أسباب أخرى مثل مستويات التضخم المرتفعة وما يرتبط بها من زيادة في تكاليف الإنتاج، ومحدوديـة توفر المعدات والعمالة، وقضايا سلاسل التوريد التي تواجه صناعة النفط الصخري الأمريكي، ووفقاً لأحدث استطلاع تم إجرائه في شهر أكتوبر 2022 يتراوح سعر خام غرب تكساس الذي تحتاجه شركات الطاقة لتغطية نفقات تشغيل الآبار المحفورة ما بين 23 دولار برميل في منطقة Eagle Ford و 38 دولار/ برميل في مناطق أخرى.