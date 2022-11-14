شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر أسبوعية الأولى لها خلال أربعة أسابيع..ماذا حدث لأسعار النفط خلال أسبوع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية، فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية،حيث سجلت أسعار النفط الخام الآجلة الخسائر الأسبوعية الأولى لها في أربعة أسابيع، بلغت نحو 2.6% لخام برنت و 3.9% لخام غرب تكساس.

وتأثرت أسعار النفط سلباً بكل من، خفض إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لتوقعاتها بشأن نمو الطلب العالمي على النفط خلال عام 2023، بسبب التراجع المتوقع لنمو الناتج المحلي الإجمالي.

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في بعض المدن الصينية في بداية الأسبوع، مما أثار المخاوف بشأن ضعف الطلب في أكبر مستورد عالمي للنفط.

ارتفاع مخزونات النفط التجارية الأمريكية بشكل أكبر من المتوقع، لتصل إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ شهر يوليو 2021.

ارتفاع انتاج النفط الأمريكي، تزامناً مع زيادة عدد حفارات النفط بأكبر وتيرة مسجلة في نحو خمسة أشهر، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ شهر مارس 2020.

وتلقت أسعار النفط دعماً من، تخفيف الحكومة الصينية للقيود الصارمة المرتبطة بسياسة Zero-Covid في نهاية الأسبوع، مما عزز الآمال حيال تحسن النشاط الاقتصادي والطلب على النفط. توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بأن يكون نمو إنتاج النفط الأمريكي خلال عام 2023 أقل بنسبة 21% مقارنة بالتوقعات السابقة، تزامناً مع توقع زيادة تكاليف إنتاج النفط الصخري من الآبار الجديدة.

انخفاض مخزونات الغازولين الأمريكية إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2014، مع تسجيل الطلب المحلي أعلى مستوى منذ نهاية شهر سبتمبر الماضي.

تراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر أكتوبر الماضي، مما عزز الآمال في احتمال أن يخفف مجلس الاحتياط الفيدرالي من وتيرة رفع أسعار الفائدة مستقبلا، ومن ثم يدعم زيادة الطلب على النفط.