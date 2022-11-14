أخبار البورصة اليوم الأحد 13-11-2022

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 13-11-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 793.024 مليار جنيه.





إيقاف تداول 8 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ القاهرة للزيوت والصابون، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، العبور للاستثمار العقاري، آراب للتنمية والاستثمار العقاري، مصر للفنادق، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، المشروعات الصناعية والهندسية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية.

البورصة تربح 11 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 793.024 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 614 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 53.2 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.78% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.55%، والعرب على 7.67%، واستحوذت المؤسسات على 22.33% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.66%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 66.6 مليون جنيه، 5.9 مليون جنيه، 121.1 ألف جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 4 ملايين جنيه، 64.2 مليون جنيه، 4.4 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 11980 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 2124 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 14459 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.14% ليغلق عند مستوى 4903 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.18% ليغلق عند مستوى 2279 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 3340 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.93% ليغلق عند مستوى 3526 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 1237 نقطة.

وصعدت أسهم 117 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 13 شركة، ولم تتغير مستويات 63 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 500 ألف سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 3 آلاف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بالشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة 1.3 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 555 سهم، 9 آلاف سهم، على التوالي.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال الفترة الماضية، وحققت شركة بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية، خسائر إيرادات 453.2 ألف دولار خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022 مقابل 668.4 ألف دولار بنسبة انخفاض 32%، وبلغ صافي الخسائر بعد الضريبة 1.5 مليون دولار مقارنة مع 3.2 مليون دولار بنسبة انخفاض 53%.

وحققت شركة عبر المحيطات للسياحة، إيرادات بلغت 7.5 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022 مقابل 5.5 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 36.3%، وحققت الشركة أرباح بلغت 1.6 مليون جنيه مقارنة مع 1.2 مليون جنيه أرباح خلال فترة المقارنة بنسبة نمو 35.92%.

وحققت شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، إيرادات بلغت 848.3 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022 مقابل 561.4 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 51.1%، وحققت الشركة أرباحًا بلغت 7.8 مليون جنيه مقارنة مع 20 مليون جنيه أرباح خلال فترة المقارنة بنسبة انخفاض 61%.

وحققت شركة ابن سينا فارما، مبيعات بلغت 15.8 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022 مقابل 15.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وحققت الشركة أرباحًا بلغت 118.4 مليون جنيه مقارنة مع 241.9 مليون جنيه أرباح خلال فترة المقارنة.

المجموعة المصرية العقارية

قررت لجنة القيد بجلستها المنعقدة، اليوم الأحد، نقل تداول أسهم الشركة من القائمة "ب" إلى القائمة "د" وذلك اعتبارا من بداية جلسه تداول الإثنين الموافق 14 نوفمبر، علمًا بأن قرار اللجنة لا يخل بالمراكز القانونية القائمة - والخاصة بعمليات الشراء بالهامش - قبل تاريخ صدور القرار، وأن المهلة الممنوحة للشركات والجهات للتوافق مع القواعد القانونية الخاصة بالشراء بالهامش تكون بحد أدنى شهرين.