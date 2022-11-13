شكرا لقرائتكم خبر اعتماد 24 مخططا سكنيا بإجمالي مساحات 39 مليون م2 خلال 9 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل مركز خدمات المطورين العقاريين «إتمام» ارتفاعا ملحوظا في مساحات المخططات السكنية المعتمدة في عدد من مناطق المملكة بنهاية الربع الثالث من 2022، حيث تجاوز إجمالي مساحات المخططات السكنية المعتمدة 39 مليون م2 منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثالث، وذلك امتدادا للجهود المتواصلة التي يقدمها المركز لتسهيل أعمال التطوير العقاري.

وأوضح «إتمام» في بيان له أنه اعتمد 24 مخططا بإجمالي مساحات تصل إلى 39,231,231 م2 منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثالث 2022 في عدد من المناطق؛ استمرارا لجهود «إتمام» في تهيئة وتسهيل إجراءات اعتماد المخططات مع اكتمال تفعيل الشراكة مع الجهات ذات العلاقة بالتطوير العقاري، حيث يعمل المركز على تطويرها بشكل مستمر.

وأشار المركز إلى أنه رخص لبناء نحو 14,746 وحدة سكنية، خلال المدة نفسها، ليتجاوز إجمالي الرخص لأكثر من 71 ألف وحدة سكنية، وأهل 2768 مطورا عقاريا ليصل إجمالي عدد المطورين العقاريين المؤهلين إلى 6619 مطورا، وأنهى طلبات تأييد تسجيل 6592 عاملا في المشاريع السكنية التي ينفذها المطورون العقاريون بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وعالج المركز عبر نظامه 22 طلبا للاستفسار عن سريان الصكوك، إلى جانب تقديم الدعم لـ51 مطورا وإنهاء إجراءات إصدار التراخيص لـ50 مشروعا للبيع على الخارطة.

يأتي ذلك نتيجة لنضج الشراكة مع مزودي وملاك الخدمات المرتبطة بالتطوير العقاري من خلال منصة متكاملة توفر احتياجات المطورين العقاريين كافة؛ تحقيقا لأهداف مركز إتمام في تحسين أداء القطاع ورفع إسهامه في الناتج المحلي، وتعزيز المعروض العقاري، وتمكين المواطنين من الحصول على المساكن الملائمة؛ لرفع نسب التملك إلى 70% وفقا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

ويسعى المركز لدعم وتفعيل أدواره الاستراتيجية في تذليل العقبات التي تواجه المطورين العقاريين وأصحاب المشروعات السكنية؛ للإسهام في توفير الخيارات السكنية المناسبة للمواطنين والمستفيدين لتلبية احتياجات الأسر السعودية المختلفة، منوها للدور التكاملي بين الجهات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص لإنجاح المبادرة وتسهيل الإجراءات والخدمات ضمن أعمال المركز.

يذكر أن برنامج إتمام يسهم من خلال منصة موحدة وبوابة رقمية الكترونية في تسهيل الحصول على جميع الخدمات التي يحتاجها المطور العقاري بسهولة وموثوقية عالية، إضافة إلى إتاحة جميع البيانات والإحصائيات التي تدعم القرار وتحفز المطورين العقاريين للاستثمار في القطاع، وتذليل العقبات التي قد تواجه المطورين العقاريين في المشروعات السكنية التي ستوفر خيارات سكنية متنوعة، ضمن دوره الفعال وبالتعاون المثمر مع الجهات المعنية المختلفة.

خدمات إتمام (يناير ـ سبتمبر 2022)

