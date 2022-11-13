مبادرة لتوطين مكاتب وسطاء الشحن في المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بالتعاون مع الأكاديمية السعودية اللوجستية وجميع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص،أطلقت الهيئة العامة للنقل مبادرة توطين مكاتب وسطاء الشحن في المملكة.

وأوضحت الهيئة في بيان أمس أن المتقدمين والمستهدفين في هذه المبادرة سيتدربون عبر برامج تأهيلية ستوفرها الأكاديمية السعودية اللوجستية مع متخصصين من الكوادر التدريبية ذوي الخبرات والكفاءات العالية.

وتأتي هذه المبادرة لتوطين مكاتب وسطاء الشحن البري بهدف دعم الكفاءات الوطنية وتمكينها من الفرص المتاحة في أنشطة وخدمات النقل المختلفة، لا سيما الفرص التي تتوفر في مكاتب وسطاء الشحن وأهميتها في المساهمة في تطوير الخدمات المقدمة والارتقاء بجودتها، وكذلك تطوير مهارات المهنيين السعوديين لدور ووظيفة وكيل الشحن، وتقديم شهادة تمثل مقياسا قيما لكفاءة القطاع الخاص.

كما تهدف مبادرة التوطين إلى مساعدة الشركات من خلال فهم احتياجاتها من الموارد البشرية للقيام بدور وكيل الشحن وتطوير أدائهم وقدراتهم وفق مسار التدريب الذي يلبي احتياجات سوق العمل في هذا المجال.

وتشمل المبادرة العاملين في مكاتب وسطاء الشحن، وتمتد فترة التدريب فيها لخمسة أيام، من خلال الرابط التالي (https://forms.office.com/r/n922yKkVD1).

مبادرة توطين مكاتب وسطاء الشحن في المملكة







تشمل المبادرة العاملين في مكاتب وسطاء الشحن



أطلقتها الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع الأكاديمية السعودية اللوجستية وجميع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص



الأهداف